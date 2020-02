Nicola Negro rinnova per un’altra stagione al Minas

Di Redazione

É praticamente cosa fatta il rinnovo di Nicola Negro al Minas Tenis Clube: il recente trionfo della squadra nel campionato internazionale sudamericano ha semplicemente accelerato la pratica che ormai è ufficiale. Lo anticipa nel suo blog il giornalista del Globo Bruno Voloch che non rivela tuttavia i termini dell’accordo.

Per Negro dunque è già pronto il rinnovo anche per la prossima stagione. Il tecnico era alla sua prima esperienza in Brasile: era stato scelto, dopo lo splendido campionato dello scorso anno con il Delta Informatica Trentino per sostituire Stefano Lavarini, che aveva scelto di lasciare il club per tornare in Italia.

(Fonte: Minas Tenis Clube)