Magdalena Stysiak: “Il peggio è passato, penso a Scandicci e alla Nazionale”

Di Redazione

Magdalena Stysiak è pronta a riprendere la preparazione dopo il brutto infortunio al dito che l’ha portata in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico: “Sulle prime c’è stata un po’ di confusione – dice la giocatrice di Scandicci e della nazionale polacca – ma adesso le cose sono molto più chiare. La palla mi ha frantumato il dito mentre ero a muro: mi hanno dovuto inserire due viti e c’era un po’ di preoccupazione ma ora va meglio. Ho tolto la medicazione e tra poco inizierò la rieducazione. Ho deciso di restare in Italia, è più pratico. Nel frattempo continuo ad andare in palestra… in fondo la mano destra funziona” dice con un pizzico di ironia.

Non è stata fortunata Magdalena, alla sua prima stagione italiana: “Ero andata a Scandicci convinta di poter trovare spazio, ma ci sono stati problemi, c’è anche stato un cambio di allenatore. Ora le cose vanno meglio anche se tutto questo ha sicuramente influito sul gioco e sulle prestazioni”.

La sua decisione è comunque quella di restare in Toscana: “Ho un contratto per un altro anno che intendo onorare se la società vuole darmi di nuovo fiducia. Proposte ne ho ricevute tante, dall’Italia e anche dall’estero, ma al 99% resterò a Scandicci perché so che la società sta preparando una bella squadra per la prossima stagione. Il futuro del club credo sia molto interessante”.

L’eliminazione dalle Olimpiadi brucia ancora: “Non ha senso rimuginare, prima dimentichiamo e meglio è. Partite come quella con la Turchia ci hanno insegnato molto e so che in futuro potremo dimostrare di essere una grande squadra”.

Joanna Wolosz e Malwina Smarzek-Godek potrebbero prendere una pausa dalla nazionale, lei no… “É giusto che se qualche compagna si sente stanca decida di prendere una pausa. In fondo giocheremo solo nella Volleyball Nations League ma poi avremo gli europei e i Mondiali in casa, in Polonia. Io non ho intenzione di prendermi pause. Al momento mi interessa solo tornare in forma e riprendere a giocare. A riposarmi penserò più avanti”.

Fonte: (przegladsportowy.pl)