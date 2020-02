La Peimar Volley pensa al trasferimento da Calci a Montichiari?

Di Redazione

Dalla Toscana alla Lombardia: potrebbe essere Montichiari la nuova destinazione della Peimar Volley Calci, il club toscano che ha debuttato quest’anno in Serie A2 acquisendo il titolo di Massa. Lo riferisce tra gli altri il Giornale di Brescia, precisando che sarebbero già avvenuti alcuni incontri a livello locale per sondare la disponibilità del PalaGeorge.

Il Gruppo Peimar, principale sponsor del VBC Calci, è infatti un’azienda specializzata nella progettazione e produzione di moduli fotovoltaici che ha sede a Brescia: il trasferimento della società a Montichiari, una piazza storica per la pallavolo italiana grazie ai successi della Gabeca, la riporterebbe a pochi chilometri da casa.

Al di là degli adempimenti regolamentari, il principale punto da chiarire prima del “trasloco” riguarderebbe la condivisione dell’impianto con le altre realtà locali, ma anche su questo piano non sembrano esserci particolari ostacoli. Al momento, infatti, il PalaGeorge è utilizzato soltanto dalla Banca Valsabbina Millenium Brescia di A1 femminile e dall’Agribertocchi Orzinuovi, squadra di basket maschile che milita in serie A2, ma che sembra intenzionata a tornare nel palazzetto di casa per la prossima stagione.