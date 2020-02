Emanuele Catania: “Stiamo vivendo una situazione surreale”

Di Redazione

Le Leonesse della Banca Valsabbina sono al lavoro ma, come da Ordinanza di Regione Lombardia l’ingresso è consentito“solo ad atleti professionisti, appartenenti alle squadre nazionali di tutte le federazioni sportive riconosciute dal Coni e Cip e atleti impegnati nella preparazione di competizioni internazionali o nazionali di serie A o di serie equiparabili”.

All’impianto monteclarense possono quindi accedere solamente le atlete della serie A1 e la parte strettamente necessaria dello staff tecnico e medico.

Da calendario attuale, la prossima gara sarà, salvo indicazioni diverse, sabato 7 marzo al PalaVerde di Villorba contro l’Imoco Volley Campione del Mondo, in diretta su RaiSport +HD; tuttavia per la Millenium (e non solo) resta da sciogliere il nodo su quando saranno recuperati i tre incontri rinviati: contro Perugia, programmato per lo scorso 23 febbraio, la trasferta di Jesi contro la Lardini Filottrano, prevista per oggi 26 febbraio, e la gara contro Monza, da calendario il 29 febbraio alle 20:30.

La Lega ha richiamato la commissione che ha redatto la stesura del planning stagionale e sta vagliando varie ipotesi per i recuperi e le modalità, come quella di giocare le gare a porte chiuse, in base alle direttive locali e della Fipav.

“Stiamo vivendo una situazione surreale – commenta il general manager Emanuele Catania – Ieri abbiamo ripreso gli allenamenti a porte chiuse ma non sappiamo ancora quando giocheremo effettivamente; ad oggi ci dobbiamo preparare per la gara a Conegliano ma non è detto che ci siano nuovi sviluppi, anche in relazione alla situazione sanitaria nazionale.

La preparazione alle partite e l’approccio agli allenamenti è complicato, la Lega ha richiamato la commissione planning che sta vagliando alcune opzioni per non cancellare le partite attualmente sospese, e tra queste si potrebbe ridurre la formula dei play-off scudetto o addirittura cancellarne una parte. Sembra inoltre che ci sia la necessità di giocare a porte chiuse per un primo periodo; se si renderà necessario, pur dispiaciuti di non avere sugli spalti tifosi e sponsor a sostenerci, attueremo quanto richiesto”.

Per quanto concerne l’attività giovanile, tutti gli allenamenti e le partite sono sospesi fino a domenica 1 marzo compreso. Dal 2 marzo si potrà giocare ed allenarsi a porte chiuse. Per ovviare a questi giorni di “fermo”, lo staff tecnico Millenium ha predisposto una scheda tecnico-fisica destinata alle giovani atlete, al fine di avviare un’attività di mantenimento individuale, propedeutica alla futura ripartenza dell’attività in palestra.

(Fonte: comunicato stampa)