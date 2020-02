Del Monte Coppa Italia: la finale tra Lube e Sir è la partita più lunga di sempre!

Di Redazione

Che fosse stata una partita da record lo si era intuito già in diretta, con quel fantastico quarto set chiuso soltanto sul 34-36 dopo 9 match point annullati. In seguito però sono arrivati i dati statistici a certificarlo: la finale di Del Monte Coppa Italia vinta dalla Cucine Lube Civitanova sulla Sir Safety Conad Perugia è stata la partita più lunga di sempre in Italia a partire dall’introduzione del rally point system.

L’incontro della Unipol Sai Arena è durato infatti ben 2 ore e 54 minuti, battendo di 9 minuti il precedente record stabilito dalla gara di Superlega tra Vero Volley Monza e Itas Trentino della scorsa stagione (2 ore e 45). Allargando l’analisi anche all’epoca del cambio-palla, invece, la sfida tra Lube e Sir si piazzerebbe al nono posto: il primato, probabilmente imbattibile, spetta alla gara di A1 del 1998-99 tra Sira Falconara e Conad Ferrara, terminata soltanto dopo 3 ore e 11 minuti di gioco!

(fonte: Legavolley.it)