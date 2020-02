La Saugella Monza si allena a porte chiuse. Oggi doppia seduta tecnica

Di Redazione

Primo giorno di lavoro settimanale per la Saugella Monza di Carlo Parisi, tornata ad allenarsi dopo l’importante vittoria firmata sabato, per 3-2, contro Casalmaggiore. Sospese le gare di campionato fino all’1 marzo, complice l’allarme Coronavirus, Ortolani e compagne, dopo il via libera agli allenamenti a porte chiuse da parte di Fipav, Lega maschile e femminile, Ministero della Salute e Regione Lombardia, hanno ripreso la preparazione in vista delle gare ufficiali, prossimamente riprogrammate in attesa di nuovi aggiornamenti.

Per la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley oggi è prevista una doppia seduta di tecnica: lo stesso planning di lavoro verrà osservato giovedì, con in aggiunta una seduta di pesi. Mercoledì, venerdì e sabato, invece, le monzesi sosterranno mezza giornata di lavoro con la palla.

(Fonte: comunicato stampa)