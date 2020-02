Sospensione delle attività sportive in Lombardia e Veneto

Di Redazione

Si comunica che su indicazione del Governo, Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, ha chiesto al CONI di invitare le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere, per la giornata odierna, domenica 23 febbraio, tutte le attività sportive in programma nelle Regioni di Lombardia e Veneto.

Le Leghe di Serie A Maschile e Femminile e i Comitati Regionali e Territoriali di Vento e Lombardia, pertanto daranno seguito alla suddetta indicazione, sospendendo tutte le gare di pallavolo in programma nella giornata di oggi, 23 febbraio 2020, con rinvio a data da destinarsi.

Pertanto le seguenti gare di Campionato di serie A saranno rinviate a data da destinarsi:

SERIE A1

n. 3137 Unet E-Work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo

n. 3139 Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bartoccini Fortinfissi Perugia

n. 3140 Imoco Volley Conegliano-Bosca S.Bernardo Cuneo

SERIE A2

n. 3424 Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Green Warriors Sassuolo

(Fonte: comunicato stampa)