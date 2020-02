C Maschile: Prato riprende la sua corsa. Vittoria senza problemi con Norcineria

Di Redazione

Prato riprende la sua corsa. Vittoria senza problemi della squadra di Novelli che archivia lo stop di Scandicci con una serata tranquilla e tre punti importanti. Contro la Norcineria una gara a senso unico.

1° set: Prato con Giona Corti in regia, Catalano opposto, capitan Pini a completare il reparto offensivo assieme a Mazzinghi, Gioele Corti e Bandinelli al centro, Nincheri e Civinini nel ruolo di libero. Inizio di netta marca pratese (8-2). Tempo ospite ma al ritorno in campo ancora Prato senza ostacoli (10-2 e 13-4). La squadra di Novelli però si adeguava, non spingeva più sull’acceleratore e Foiano tornava sotto (da 17-11 a 18-15). Novelli i tanto aveva chiamato tempo, la squadra fin troppo alla ricerca del punto immediato, strappava sul 21-16. Secondo tempo ospite. Catalano a segno in parallela interna per il 24. Chiudeva Pini in mani e fuori;

2° set: stesso canovaccio nel secondo parziale. Prato avanti 11-3 con muro di Gioele Corti e tempo ospite. Gara che vive sugli estri pratesi. Quando Prato gioca al suo livello la gara prende ritmo ed il punteggio si dilata. Quando Prato invece rallenta e si adegua tutto si rallenta e Foiano ritorna in gara. Cambio in regia per gli ospiti. Squadra di Novelli che saliva sul più tredici (18-5). Gara senza storia. Anatrini dentro sul 19-6. Chiusura a 13 con quattro sciocchezze finali dei ragazzi di casa;

3° set: Prato in scioltezza ed avanti 11-4 quando la panchina avversaria chiamava tempo. Intanto Novelli aveva riportato Bandinelli nel suo originario ruolo di attaccante. Prato che giocava in scioltezza (15-6). Chiusura a 15.

VOLLEY PRATO – NORCINERIA TOSCANA 3-0 (25-18; 25-13; 25-15)

Volley Prato: Alpini M., Marchi, Alpini l., Bruni, Corti Gioele, Corti Giona, Civinini, Mazzinghi F., Pini, Catalano, Bandinelli, Anatrini, Nincheri. All. Novelli.

Norcineria Toscana: Amorevoli, Brini, Capocchi, Dorini V., Dorini M., Fabbri, Iebba, Magi, Melzi, Rabija, Rosati, Silvestrini, Tanganelli. All. Camardese.

Arbitro: Pagni e Ferro

(Fonte: comunicato stampa)