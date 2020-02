Volley Prato, con Foiano per vincere

Di Redazione

Gara casalinga per il Volley Prato che oggi alle ore 18.00 (Palestra di Maliseti, arbitri Pagni e Ferro) affronta la Norcineria Toscana. C’è da mettersi alle spalle la sconfitta contro Scandicci e ripartire. La corsa play off è ancora lunga e la brutta prestazione del turno precedente deve essere archiviata con una pronta reazione davanti al proprio pubblico.

All’andata Prato vinse per 1-3 ma non fu un successo semplice e gli aretini dimostrarono anzi di essere formazione pugnace e con buone qualità. Insomma, Prato non può permettersi passi falsi né di sottovalutare gli avversari di turno. Le cadute contro Elsa e Scandicci hanno rimescolato le carte ed ingarbugliato la classifica e la squadra di Novelli, adesso seconda a due punti dalla capolista Siena, non può più sbagliare niente.

La rosa del Volley Prato:

Volley Prato: Alpini M., Marchi, Alpini l., Bruni, Corti Gioele, Corti Giona, Civinini, Mazzinghi F., Pini, Catalano, Bandinelli, Anatrini, Nincheri. All. Novelli.

In Serie D Maschile invece Volley Prato al giro di boa e che quindi riprende la sua corsa affrontando nella prima giornata del ritorno il Montebianco Volley Pieve a Nievole (ore 21.00, Palestra Salvo D’Acquisto di Tavola, arbitro Ferro). Gara di cartello e derby sentitissimo. Pieve che nel girone di andata è stata l’unica squadra capace di battere i pratesi e ragazzi di Targioni che quindi hanno una voglia matta di rifarsi. Anche perché, come detto, è una sfida che rappresenta un vero e proprio derby visto che l’ossatura della squadra ospite è fatta di ex giocatori del Vaiano e quindi di formazione Volley Prato. Gara da non perdere, insomma, e che rappresenta un test subito probante per il giovane Volley Prato che da una settimana ha raggiunto il vertice della graduatoria e che adesso non deve abbassare la guardia per evitare il ritorno delle dirette concorrenti, tra le quali anche il Montebianco.

La rosa del Volley Prato U18: Caniatti, Cantini, Cecchin, Dardini, De Giorgi, Disconzi, Pacini, Conti, Pontillo, Lotti, Meoni, Scaduto, Trancucci. All. Targioni.

(Fonte: comunicato stampa)