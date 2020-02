Bruno svela il segreto della rimonta Lube: “Confrontarmi con D’Hulst mi ha aiutato” (video)

Di Paolo Cozzi

L’ennesima rimonta vincente della Cucine Lube Civitanova nella semifinale di Del Monte Coppa Italia contro Trento porta anche la firma di Bruno Rezende: il palleggiatore brasiliano è stato determinante nel gestire una situazione in cui la squadra campione del mondo stava faticando molto in attacco. “Bisognava capire la situazione della partita – spiega l’alzatore della Lube – loro stavano servendo molto bene e la nostra ricezione purtroppo non mi permetteva di giocare molti primi tempi. Secondo me anche i nostri attaccanti non stavano facendo male, ma Trento ha difeso tantissimo e noi ci siamo innervositi“.

Bruno, però, aveva in tasca un’arma segreta per cambiare le carte in tavola: “Ho provato a cambiare qualcosa parlando tanto con Stijn (D’Hulst, n.d.r.) del modo in cui loro stavano giocando, e di come servire gli attaccanti che stavano facendo meglio. In certe partite non basta smarcare lo schiacciatore, devi anche pensare a chi sta giocando meglio e a essere più preciso“.

“Quando la nostra squadra ha trovato un ritmo più alto in sideout – conclude il palleggiatore biancorosso – ho potuto pian piano cominciare a fare il mio gioco e mettere in campo la mia esperienza, però non è stato semplice! La squadra è stata veramente resiliente e ha dimostrato tantissimo cuore“.