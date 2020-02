Al PalaGeorge di Montichiari, le ragazze di coach Enrico Mazzola ospitano la Bartoccini Fortinfissi Perugia

Di Redazione

La formazione umbra ha tutte le pressioni del caso dovendosi giocare un match ball importante in ottica salvezza. Infatti le umbre sono a -5 da Filottrano e a -9 da Brescia, e nelle prossime gare affronteranno Caserta, Conegliano, Scandicci, Novara, Monza e Cuneo.

Quindi le perugine avranno tanta carica per cercare di strappare punti, guidate dalla bomber implacabile Rosamaria Montibeller. Brescia, dal canto suo, cercherà di tenere il passo di Firenze e Cuneo, distanti solo 2 e 3 punti. L’incontro tra lombarde ed umbre sarà diretto da Luca Sobrero e Kristian Palumbo, Katia Grassi al videocheck e Antonio Moscardi al referto segnapunti elettronico.

Le Leonesse

In vista della gara contro Perugia il tecnico lodigiano ed il suo staff avranno a disposizione l’intero roster. “Con Casalmaggiore – commenta la schiacciatrice spagnola e capitano Jessica Rivero – abbiamo giocato bene a tratti ma abbiamo subito un calo fisico, dovuto anche alla stanchezza degli impegni ravvicinati con Cuneo e Firenze, e siamo state poco lucide in certi momenti, commettendo troppi errori e loro sono state brave ad approfittarne”.

Nonostante la battuta d’arresto Brescia è in crescita dal punto di vista del gioco ed anche dei risultati. “Abbiamo conquistato punti importanti nelle gare precedenti – prosegue – ed è con questo spirito che dovremmo affrontare la gara contro Perugia, e fare qualcosa di più rispetto a Casalmaggiore. Sono una squadra forte ma la gara dobbiamo vincerla”.

Tre punti sono obbligatori. “Dovremo giocare da squadra come abbiamo fatto con Cuneo quando nelle difficoltà siamo rimaste unite”. La Banca Valsabbina Millenium vorrà e dovrà sfruttare il fattore campo per conquistare la vittoria. “I tifosi saranno la nostra arma in più che ci darà la carica”. Da gennaio è stata nominata capitano delle Leonesse: “Nella mia carriera non ho mai ricevuto i gradi. Mi ha fatto molto piacere e, soprattutto, prendo questo ruolo con grande responsabilità” conclude.

Le avversarie

Nell’ultimo turno di campionato il Perugia di coach Fabio Bovari hanno superato Bergamo per 3-2, riaccendendo le speranze di poter agganciare il penultimo posto in classifica (occupato ad ora da Filottrano) e conquistare la salvezza. Rispetto alla gara d’andata, giocata al PalaBarton di Perugia e vinta per 3-0 dalle umbre, non si cono più la schiacciatrice Giulia Pascucci, passata a Martignacco in A2, e l’opposta Veronica Taborelli, trasferitasi alla Roana Macerata in A2, mentre il mercato di gennaio ha portato come rinforzo l’esperta attaccante serba Aleksandra Crnčević.

“La gara di Brescia sarà importante così come tutte le altre gare che rimangono. Dovremmo essere brave a mantenere alta la concentrazione e combattere gli alti e bassi che nell’ultimo periodo ci stanno un po’ penalizzando” commenta la regista umbra Ilaria Demichelis.

Ex e precedenti

Non ci sono ex. I precedenti sono tre, due giocati in A2 ed uno nella massima serie: Millenium è in vantaggio per due ad una. Brescia-Perugia è una sfida nella sfida tra le migliori attaccanti del campionato la bresciana Camilla Mingardi, prima in classifica, con 400 palloni messi a terra, e la brasiliana Rosemerie Montibeller, seconda con 382.

Le formazioni

Banca Valsabbina Brescia: 1 Degradi, 3 Bechis, 4 Rivero, 6 Veltman, 7 Speech, 8 Saccomani, 9 Mingardi, 10 Parlangeli (L), 11 Bridi, 12 Biganzoli, 13 Mazzoleni, 16 Segura, 17 Fiocco. All.: Mazzola.

Bartoccini Fortinfissi Perugia: 1 Casillo, 3 Bruno (L), 5 Bidias, 6 Cecchetto (L), 7 Montibeller, 8 Raskie, 9 Demichelis, 11 Menghi, 12 Angeloni, 13 Strunjak, 14 Lazic, 17 Mio Bertolo, 19 Crnčević. All.: Bovari.

Programma

Novara-Caserta; Firenze-Scandicci; Monza-Casalmaggiore (anticipo RaiSport +HD); Busto Arsizio-Bergamo; Chieri-Filottrano; Brescia-Perugia; Imoco Conegliano-Cuneo.

Presentazione della giornata

La settimana che ha preceduto la ventesima giornata è stata caratterizzata dal sesto ed ultimo turno in Champions League delle formazioni italiane: Imoco, Novara e Scandicci. Tutte si sono qualificate per i Quarti di finale. La capolista sfida al PalaVerde di Villorba l’ostica Cuneo della puntera Lise Van Hecke; mentre Busto Arsizio, sconfitta in Coppa Cev contro al Dinamo Kazan di Samanta Fabris, attende Bergamo, reduce dal tiebreak di Perugia, nel derby lombardo. Sarà derby lombardo anche alla Candy Arena di Monza nell’anticipo televisivo tra la Saugella e Casalmaggiore, le rosa di coach Marco Gaspari vincendo potrebbero scavalcare in classifica le brianzole. Aria di derby anche in Toscana tra Scandicci e Firenze, mentre Novara terza in classifica se la vederà con il fanalino di coda Caserta; chiude il programma Chieri-Filottrano, con le marchigiane prossime avversarie delle Leonesse a cercare punti importanti per la salvezza.

Classifica

Imoco Volley Conegliano 54; Unet E-Work Busto Arsizio 48; Igor Gorgonzola Novara 38; Savino Del Bene Scandicci 36; Saugella Monza 34; èpiù Pomì Casalmaggiore 33; Reale Mutua Fenera Chieri 27; Zanetti Bergamo 24; Il Bisonte Firenze 24; Bosca S.Bernardo Cuneo 23; Banca Valsabbina Millenium Brescia 21; Lardini Filottrano 17; Bartoccini Fortinfissi Perugia 12; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8.

