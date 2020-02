Volley Soverato: squadra in palestra in vista del match con Trentino

Di Redazione

Voglia di riscatto in casa Volley Soverato dopo l’importante punto conquistato a Ravenna contro la Conad Olimpia in trasferta. Una prestazione positiva quella disputata dalle ragazze di coach Napolitano che su un capo difficile, sotto di due set, hanno reagito alla grande rischiando di portare a casa la vittoria, sfumata solamente al fotofinish.

Voltare pagina, è questo l’imperativo che dalla ripresa degli allenamenti, che si sono poste le ragazze capitanate da Repice in vista del prossimo impegno che vedrà le biancorosse affrontare al “Pala Scoppa” la capolista Delta Informatica Trentino; tanta voglia di fare bene con il pubblico amico che sta preparando la solita “bolgia” per sostenere il Volley Soverato.

Da martedì le ragazze hanno ripreso a lavorare sotto la guida dello staff tecnico tra sedute in sala pesi e allenamento tecnico – tattico al “Pala Scoppa”. Intanto, oltre che dalla prima squadra, soddisfazioni per la società del presidente Matozzo, arrivano dal settore giovanile, da anni fiore all’occhiello del comprensorio per organizzazione e risultati raggiunti. Un numero di ragazze sempre in aumento che si avvicina al “mondo” Volley Soverato. In particolar modo, in questa stagione, la seconda consecutiva organizzata e guidata dal vice coach della prima squadra Diego Boschini, con l’ausilio del direttore sportivo Ilaria Matozzo e del direttore tecnico Antonio Vagliengo, ottimi risultati giungono dall’Under 14 nel girone B, imbattuta con tutte le partite vinte (solamente tre quelle al quinto set). Con ventuno punti in classifica, più cinque sul Volley Botricello, le ragazze sono pronte per la seconda fase “ad orologio” che le vedrà impegnate contro la seconda e l’ultima classificata del girone con i punti che si sommeranno a quelli precedentemente acquisiti durante le gare disputate con la prima classifica che accederà alla terza fase, “Finale territoriale” che si disputerà in un unico concentramento: gare che si disputeranno al meglio dei due set su tre.

Dunque, tanto entusiasmo attorno a tutto il Volley Soverato, dal settore giovanile alla prima squadra e tifo in fermento per domenica per affrontare la capolista. Ribadiamo che il match avrà inizio alle ore 17 al “Pala Scoppa”.

