Kioene Padova a Vibo Valentia per il recupero della 2° giornata di ritorno

Di Redazione

Doppia trasferta per la Kioene Padova, che domani affronterà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Alle ore 19.30 di venerdì 21 febbraio (diretta streaming su Eleven Sports), i bianconeri scenderanno in campo al PalaMaiata per recuperare il match originariamente previsto per lo scorso 16 gennaio (2° giornata di ritorno). Le altre squadre di Superlega saranno invece ferme questo weekend per consentire lo svolgimento della Final Four Del Monte Coppa Italia che si svolgerà il 22 e 23 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Una sfida molto delicata quella in terra calabrese, dato che Vibo Valentia è alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre la Kioene dovrà cercare di tenere il passo delle dirette concorrenti per non essere scalzata dal sesto posto in classifica.

18 i precedenti tra Vibo Valentia e Padova, con ben 13 vittorie a favore dei calabresi contro le 5 dei veneti. Attuale miglior realizzatore dei bianconeri è l’opposto Fernando Hernandez (6° miglior realizzatore del campionato con 348 punti), ma salta all’occhio il secondo posto del centrale Alberto Polo tra i migliori “muratori” della Superlega: con 43 muri vincenti in 18 gare e 69 set disputati, è alle spalle di Srecko Lisinac (Itas Trentino) che ne ha realizzati 52 in 19 gare e 75 set complessivi. Nel rapporto muri vincenti/set Polo è al 3° posto (0,62) preceduto da Lisinac (0,69) e Simon Robertlandy della Cucine Lube Civitanova (0,70).

«Ci attendiamo una gara della stessa difficoltà di quella disputata a Cisterna – dice Polo – ma questa volta dovremo fare meno errori nella nostra metà campo, perché sono quelli che ci hanno condizionato domenica scorsa. Le squadre di Superlega sono tutte di qualità, motivo per cui sarà necessario concedere loro il meno possibile per tornare a casa con punti utili per raggiungere il nostro obiettivo».

Arbitri della sfida di venerdì saranno Gianluca Cappello di Sortino (SR) e Maurizio Canessa di Bari.



SEI GARE AL TERMINE DELLA REGULAR SEASON. Con il recupero del match di Vibo Valentia, la Kioene Padova avrà a disposizione sei gare per lanciare la volata al termine della regular season prevista per il 29 marzo. Oltre ai calabresi, la Kioene affronterà altre due trasferte (Milano e Civitanova) e tre gare casalinghe con Piacenza, Ravenna e Monza, quest’ultime tutte diretti concorrenti per i play off.



IL 1° MARZO ARRIVA PIACENZA: PREVENDITE APERTE. Il prossimo appuntamento alla Kioene Arena è fissato per le ore 18.00 di domenica 1 marzo, quando sarà ospite la Gas Sales Piacenza. Le prevendite per questa sfida sono aperte nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com.

(Fonte: comunicato stampa)