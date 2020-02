Volley Club Grottaglie: vittoria importante a Potenza

Di Redazione

Un tre a zero senza storie per il Volley Club Grottaglie, tornato vittorioso da Potenza e con nuove certezze. Una gara mai in discussione contro una delle fanalino di coda del Girone A utile per Marasciulli per effettuare alcune rotazioni concedendo un turno di riposo a Fornaro e Taurisano e lanciando per la prima volta in sestetto il classe 2002 Emanuele Carlucci.

Punteggi rotondi per i tre set, terminati 16-25, 21-25 e 17-25 in poco più di un’ora di gioco. Ancora sugli scudi Amato, Strada (schierato da schiacciatore) e Schifone autori, rispettivamente di 8, 11 e 9 punti in una gara fortemente influenzata dai tanti errori commessi dagli attaccanti ospiti.

Non solo dalle prime linee però giungono buone notizie: oltre al sopracitato Carlucci hanno trovato minuti di qualità Manigrasso e Nisi, i due più giovani componenti del Roster granata. Una bella iniezione di fiducia per un ambiente che adesso si prepara alla difficilissima trasferta di Ruffano, contro una delle squadre in pienissima lotta playoff.

In classifica si sta delineando una lotta a tre avvincente con il Volley Club ad un solo punto delle due battistrada Soave Pag Volley Taviano e Cuor di Puglia PJV Castellana Grotte.

Il commento del patron Giuseppe Quaranta:” Una bella vittoria, conquistata nel modo giusto, soffrendo il meno possibile. Questa era una gara in cui avevamo due obbiettivi: i tre punti e fare del turnover ragionato in vista dei prossimi impegni. Abbiamo portato a casa il risultato mettendo in campo tre ragazzi del nuovo millennio, una cosa difficile a questi livelli. Adesso abbiamo l’obbligo di preparare al meglio la sfida con il Ruffano che si preannuncia infuocata”.

P2M EN&GAS POTENZA – VOLLEY CLUB GROTTAGLIE 0-3 (16-25; 21-25;17-25)

P2M En&Gas Potenza: Stridi, Sergio (L), Cuccarese (K), Trivigno, De Marca, Sannazzaro, Pacilio, Cirillo, Pascaretta, Chiaraluce, Grittani, Valentino. All: Miglionico Michele.

Volley Club Grottaglie: Solazzo 1, Amato 8, Strada 11,Taurisano, Schifone 9, L’Abbate 6, Argentino (K) 3, Carlucci 4, Nisi 1, Manigrasso (L), De Sarlo (L). All: Giovanni Marasciulli.

Arbitri: Caruso, Villano.

(Fonte: comunicato stampa)