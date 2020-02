Importantissima vittoria per la De Mitri Volley Angels Project nel campionato di serie B2 femminile

Di Redazione

A cadere alla Borgo Rosselli di Porto San Giorgio è stata la volta delle romagnole della Liverani Involley Lugo, con il risultato di 3-1 (25-22, 22-25, 27-25, 25-22).

La formazione ospite è giunta nelle Marche alla disperata ricerca di punti utili per migliorare la propria posizione in classifica, mentre le atlete di coach Capriotti dovevano gettarsi alle spalle la partita di Ozzano. Ne è venuta fuori una partita avvincente, appassionante e ricca di ottime giocate, ma anche di tanti errori dovuti anche all’importanza della posta in palio.

Nel primo set le rossoblù di casa sembrano poter condurre la partita a proprio piacimento, ma sul finale di set le atlete di coach Benedetti accennano una rimonta che però sfuma nel finale. Si chiude sul 25-22 per la De Mitri.

Nel secondo parziale regna l’equilibrio ma nelle battute conclusive la Liverani (aiutata dal fatto di commettere meno errori e con il libero Miola in grande spolvero) allunga e pareggia. Il terzo set è quello decisivo, che si chiude ai vantaggi a favore di Tiberi e compagne, mentre nel quarto set c’è tanto combattimento ma meno storia.

«Abbiamo vinto una partita che vale – ha dichiarato l’allenatore rossoblù Daniele Capriotti – in un momento della stagione nel quale tutte le squadre stanno facendo al massimo la propria parte. Sono contento perché la nostra squadra nei momenti difficili ha saputo restare compatta e giocare in modo coraggioso».

Questa la formazione della De Mitri con l’indicazione dei punti personali. Benazzi 21, Di Marino 11, Tiberi 9, Beretti 13, Ragni 4, Nardi 1, Cappelletti 1, Gulino 1, Vallesi, Caruso, Casarin, Conforti (L1), Di Clemente (L2), N.e.: Paniconi. All. Capriotti-Ruggieri.

Sabato prossimo, 22 febbraio, si gioca ancora in casa con la De Mitri, ottava in classifica con ventitré punti, che riceverà alla palestra Borgo Rosselli (inizio ore 18) la visita della nuova capolista Blueline Libertas Forlì, giunta in vetta alla graduatoria del girone G dopo sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la Pianamiele Bologna, terza forza del campionato.

(Fonte: comunicato stampa)