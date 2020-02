Snow Volley: grande successo per la tappa di Roccaraso

Di Redazione

Numeri da record: 120 giocatori divisi in quasi 60 squadre e circa 10.000 persone presenti.

Nella categoria 3×3 Maschile ha trionfato la squadra formata da Allegro, Chiarini, Palloni e Conscedub, nella 3×3 Femminile quella composta da Cuccagna, Cippiciani, Vergoni e Lucaccioni. Entrambe queste categorie sono quelle ufficiali e sono valevoli per il ranking del tour.

Nelle altre categorie vince la squadra di Conrado, Scalera e Palombino nel 2×2 misto, mentre nel 4×4 misto la squadra formata da Iovine, Bocchetta, Bricca e Gentili.

“Fratello” invernale del Beach volley, nato in maniera goliardica nei primi anni del 900 negli USA, approdato in Italia nel 2013. Riconosciuto dalla CEV (Federazione Europea di Volley), dalla FIVB (Federazione Internazionale di Volley) e dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) nel 2018 come disciplina sportiva nella famiglia del volley, lo SNOW VOLLEY continua a macinare numeri record, con oltre 400 squadre e 800 giocatori (dati tour 2019), chiamati “in gergo” Snowers.

Alcuni di loro sono attualmente impegnati nella 6° edizione dello Snow Volley Italia Tour, la battaglia per la supremazia delle montagne italiane partita l’8 Febbraio con la Mizuno Snow Volley Marathon di Moena; una serie di diversi format tra sport e spettacolo che, dopo Moena, toccheranno altre 5 stazioni sciistiche per assicurare un weekend di puro divertimento a Snowers e pubblico presente. Radio partner ufficiale dello Snow Volley Italia Tour 2020 è RDS.

Queste tutte le prossime tappe del tour:

il 29 Febbraio e 1° Marzo al Moritzino Club in Alta Badia (BZ) in occasione del King & Queen of the Mountains, ovvero un torneo su invito con gli 8 migliori giocatori e le 8 migliori giocatrici che si sfideranno fino all’ultimo colpo per la supremazia delle montagne;

il 6 e l’8 Marzo Tarvisio (UD) con una tappa ufficiale dell’Europeo CEV (il Tour Ufficiale della Federazione Europea di Pallavolo, con Campionato Europeo ogni 2 anni) che vedrà un tabellone principale a 16 squadre maschili e 16 femminili più un eventuale tabellone di qualifica con giocatori provenienti da tutta Europa e un montepremi di 6000 euro. La stessa data sarà anche lo scenario del Torneo Open, un evento aperto a tutti per provare lo snow volley;

dal 27 al 29 Marzo sarà la volta di Prato Nevoso (CN). Il Gran Finale giunto alla sua 6° Edizione, è il torneo più grande al mondo in questa specialità ed è attesissimo da tutti gli Snowers. Oltre 200 squadre di tutti i livelli si sfideranno sui campi allestiti nella famosa conca di Prato Nevoso, teatro di grandi eventi durante la stagione, che decreterà i vincitori del Tour 2020;

la stagione Italiana si concluderà con un altro grande classico a Plan De Corones (BZ) il 4 e 5 Aprile con un’ulteriore tappa del CEV Snow Volleyball European Tour.

Matteo CARLON, fondatore del progetto Snow Volley Italia dichiara: “Abbiamo iniziato quasi per gioco organizzando il primo torneo italiano di Snow Volley ai piedi delle piste da sci del comprensorio Mondolé Ski di Prato Nevoso nel 2015, la prima località sciistica a credere nell’enorme potenziale di questa attività. Abbiamo creduto sin da subito nel potenziale dello Snow Volley e siamo lieti di essere pionieri nella sua promozione in Italia con quasi 30 eventi organizzati negli anni.

Il nostro sogno, ormai non più così lontano, è portare lo Snow Volley come sport ufficiale alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Siamo molto felici del recente riconoscimento da parte della FIPAV e lieti di continuare a collaborare con la Federazione Italiana e quelle Internazionali allo sviluppo della disciplina”

Le tappe dello Snow Volley Tour 2020 saranno aperte a tutti i giocatori e adatte a diversi livelli di gioco. Per il pubblico presente sarà possibile assistere gratuitamente agli eventi ed accedere al villaggio snowers con tutte le attività collaterali.

(Fonte: comunicato stampa)