Promoball Sanitars Bienno, il presidente Lorenzotti: “Vittoria cercata con tutte le forze”

Di Redazione

La Promoball Sanitars Bienno ha riportato una grande vittoria sudata in casa contro la New Volley Adda per 3-0 nella 15esima giornata del campionato di Serie C. È la seconda vittoria consecutiva per la squadra allenata da Jonny Taramelli, dopo la prima gara del girone di ritorno vinta contro la US Montecchio in trasferta a Darfo Boario Terme.

“Sono stato molto felice di assistere a questa vittoria voluta, cercata con tutte le forze, e maturata in un contesto non facile. Mi congratulo con il nostro allenatore perchè sta ottenendo i risultati che ci eravamo prefissati ad inizio campionato, far giocare e combattere delle under 18 sui campi di Serie C non è facile ma stanno raggiungendo un livello tecnico ragguardevole” ha dichiarato Costanzo Lorenzotti, Presidente di Promoball V.B.F.

“Il nostro ruolino di marcia è migliorato molto, siamo passati da dodici punti in dodici gare a sei punti in due gare, questo la dice lunga sulla nostra aumentata qualità di gioco. Lunedì ci aspetta anche il ritorno per la Coppa Lombardia contro la Gardonese in trasferta, ci basterebbe un set per passare ma non vogliamo fare calcoli, andiamo per vincere” ha aggiunto Jonny Taramelli, allenatore della Promoball Sanitars Bienno.

(fonte: Comunicato stampa)