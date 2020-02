La Lube blinda Leal e Simon: i due cubani in biancorosso fino al 2022

Di Redazione

Yoandy Leal e Robertlandy Simon vestiranno il biancorosso fino al 2022! Si apre alla grande la settimana della Cucine Lube Civitanova: il Club campione d’Italia, d’Europa e del Mondo ha ufficializzato il rinnovo per altre due stagioni (fino al 2021-2022) degli accordi con lo schiacciatore brasiliano e del centrale cubano. L’annuncio stamattina nel corso di una conferenza stampa, arrivato direttamente dalle parole del ds Giuseppe Cormio e del vicepresidente Albino Massaccesi.

“Yoandy Leal e Robertlandy Simon saranno con noi anche per le prossime due stagioni – ha detto Giuseppe Cormio di fronte a giornalisti e tifosi presenti al Madeirinho di Civitanova Marche – dopo un lavoro sottotraccia negli ultimi giorni, abbiamo completato queste operazioni. Sono per noi contratti importantissimi, ringrazio la proprietà Cucine Lube che ci ha supportato nell’andare incontro alle giuste esigenze di questi due grandi campioni. Una enorme soddisfazione poter contare fino al 2022 su di loro, giocatori che ci hanno dato tanto a livello di tecnica, di squadra, ma anche di capacità di stare in gruppo e di integrarsi nel nostro territorio, aspetti che considero fondamentali”.

“Sicuramente questa scelta è arrivata velocemente e abbastanza tranquillamente da parte dei nostri due ragazzi – ha spiegato Albino Massaccesi – un’operazione che ripaga il lavoro di questa società che è un punto di riferimento nel mondo della pallavolo. Siamo felici di avere Leal e Simon ancora con noi, con la loro conferma la squadra resta ad altissimi livelli”.

“Non vedevo motivo per non rimanere – ha detto Robertlandy Simon – l’accordo è arrivato velocemente, era mia volontà restare qui, in un posto che ormai considero casa mia. Siamo una grande squadra, ricca di giocatori forti: sarò qui insieme ad altri campioni e lavoreremo insieme per vincere ancora, come sempre è questa la cosa più importante”.

“Sono contento di aver firmato un nuovo accordo con la Cucine Lube Civitanova – ha rivelato Yoandy Leal – avevo altre proposte ma ho scelto volentieri di rimanere qua. Sono nelle Marche da quasi due anni e mi sto trovando molto bene, spero che i prossimi due saranno ancora più belli e ricchi di vittorie, sono qui per vincere di nuovo”.

(fonte: Comunicato stampa)