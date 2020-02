Imoco Volley Summer Camp 2020, ieri la presentazione. Iscrizioni già attive

Di Redazione

Ormai un appuntamento fisso del calendario “IMOCO VOLLEY” ieri al Palaverde nell’anteprima di Imoco Volley-Igor Novara si è tenuta la presentazione della nuova edizione degli “IMOCO VOLLEY CAMP 2020”, quest’anno giunti alla quarta edizione.

Imoco Volley non pensa solo alle attività durante la stagione agonistica, ma anche all’ESTATE rivolta ai giovani che vogliono avvicinarsi al mondo delle Pantere e scoprire in fantastiche settimane di volley e divertimento i grandi segreti della pallavolo direttamente dallo staff e dalle atlete gialloblù.

Presenti alla conferenza il padrone di casa , il presidente Piero Garbellotto, Silvia Giovanardi, responsabile delle attività giovanili di IMOCO Volley, Diego Zanchetta, dirigente di CRAI , Main sponsor sin dal primo anno dei camp, il Sindaco di Conegliano Fabio Chies ed Emanuele Savarese, owner di MYENGLISH SCHOOL di Treviso e Trieste.

Confermate le località (Conegliano, Bibione e Brunico) e le formule offerte, il City Camp (senza pernotto) a Conegliano, il Summer Camp (con pernottamento) a Bibione e il Master Camp, un camp di alta specializzazione, in montagna a Brunico. Lo staff dell’estate 2020 ha lavorato per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti nelle settimane di camp. Grazie a MY ENGLISH SCHOOL nella nuova edizione verranno inseriti nell’attività corsi di approfondimento che, oltre a dare la possibilità di migliorare lo studio della lingua straniera, farà conoscere ai ragazzi la pallavolo in lingua inglese, quella usata spesso dalle atlete di alto livello in uno sport ormai diventato “Globale”.

Ed è stato proprio Emanuele Savarese responsabile MyEnglish School, a parlare di questa nuova collaborazione in cui sia lui che Imoco Volley hanno creduto fortemente e lavorato già dai primi momenti di questa nuova annata sportiva.

La parola è poi passata prima a Diego Zanchetta di Crai che ha ribadito l’orgoglio di essere uno sponsor importante della prima squadra e allo stesso tempo sostenitore di questa bellissima iniziativa fin dal principio, e al Sindaco Fabio Chies che ha sottolineato il legame fortissimo che IMOCO Volley ha sempre avuto con la città di Conegliano: il camp residenziale che si svolgerà nuovamente alla ZOPPAS ARENA lo rinforzerà ulteriormente.

Già aperte le iscrizioni dal mese di Gennaio per gli “IMOCO VOLLEY CAMP 2020” con tutte le info disponibili sul sito www.imocovolley.it nella sezione dedicata e sui social dedicati.

(Fonte: comunicato stampa)