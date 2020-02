Anche Wilfredo Leon aderisce alla sfida social di 1DayMore4Volleyball (video)

Di Redazione

Ancora un testimonial di prestigio per #1DayMore4Volleyball, l’iniziativa della CEV volta a promuovere la pallavolo in tutta Europa approfittando del giorno “in più” concesso dal calendario del 2020, ovviamente sabato 29 febbraio. Tra i tanti giocatori che hanno aderito c’è Wilfredo Leon: anche il campione della Sir Safety Conad Perugia si è cimentato nella Volley Skill Challenge, la sfida social creata dalla Confederazione europea per lanciare l’evento della prossima settimana.

Nel video pubblicato su Instagram, dopo aver messo in mostra le sue abilità nel palleggio (e non solo), Leon chiama in causa anche De Cecco e Lanza per unirsi a un gruppo di atleti già molto nutrito, che comprende tra gli altri Tijana Boskovic, Aleksandar Atanasijevic, Uros Kovacevic, Eda Erdem e il campione del mondo di Beach Volley Viacheslav Krasilnikov.

A poco più di 10 giorni dal via, l’iniziativa della CEV è già arrivata a coinvolgere quasi 148mila persone che, nel corso della giornata del 29 febbraio, si sfideranno in 10.900 partite su quasi 2.400 campi di tutta Europa. Più che triplicati, dunque, i numeri della prima edizione tenutasi nel 2016.

(fonte: Cev.eu)