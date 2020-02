L’Imoco Volley Conegliano fa polpette anche di Novara in un Palaverde da scudetto

Campionesse del mondo contro campionesse d’Europa: sulla carta un match stellare, ma sul campo non c’è storia. L’ennesimo capitolo della storia infinita tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, in un Palaverde esaurito da giorni, si conclude con uno schiacciante 3-0 a favore delle pantere, sempre più lanciate verso il primo posto in regular season.

La cronaca:

Sfida numero 31 tra le due formazioni, non c’e’ un trofeo in palio, ma lo spettacolo è assicurato per il 5344 spettatori che fanno da splendida cornice al big match, che è regular season ma con l’atmosfera di una finale scudetto. L’Imoco parte con Wolosz-Egonu, De Kruijf-Folie, Hill-Sorokaite, libero De Gennaro, risponde la squadra piemontese con Hanckook-Brakocevic, Veljkovic-Chirichella, Courtney-Vasileva, libero Sansonna.

L’inizio della partita è spettacolare come ci si aspettava, con grande intensità e ritmi elevatissimi. Novara risponde ai tentativi di allungo delle Pantere di casa puntando molto sulla bulgara Vasileva, finchè con il muro e le invenzioni di capitan Wolosz l’Imoco prova a scappare sul 12-8. Coach Barbolini rivitalizza la squadra con un time out e Chirichella conduce la sua squadra fino al pareggio a quota 15. A quel punto sale in cattedra il muro di Conegliano con una scatenata Robin De Kruijf che poi mette punti pesanti anche in attacco (5 punti e 3 muri nel set) e Conegliano torna avanti 19-16. C’è un sussulto di Novara che cerca di adeguarsi al ritmo delle Pantere, ma alla fine la squadra di coach Santarelli fa vedere il meglio del suo repertorio con difesa ermetica e gli attacchi di Kim Hill e Paola Egonu (6 punti per lei nel set) che chiudono il perentorio 25-19.

Nel secondo set l’Imoco Volley continua a spingere fortissimo con le battute di Sorokaite e i muri di Folie ed Egonu per l’immediato 8-2. Novara non riesce a mettere palloni a terra nonostante coach Barbolini provi anche con i cambi a rivitalizzare la sua squadra, ma Sorokaite ed Egonu sono scatenate e Conegliano allunga ancora fino al 15-6. L’Igor prova con le battute di Hancock a ricucire uno strappo che si fa sempre più preoccupante per le piemontesi, ma le Pantere trascinate dal loro pubblico non fermano la loro ondata, il muro continua a fare la voce grossa e Conegliano marcia spedita fino al comodo 25-17 che mette nel carniere gialloblù anche il secondo set.

Il terzo parziale è quasi una passerella per le campionesse d’Italia che impediscono a Novara di reagire fin dall’inizio. 6-3 ancora con le battute di Indre Sorokaite, poi Wolosz si diverte a innescare con colpi spettacolari le sue attaccanti: bene le centrali gialloblù, Kim Hill (13 punti) e Paola Egonu (15 punti) continuano a viaggiare su alte percentuali, invece gli attaccanti laterali di coach Barbolini faticano molto contro il solido muro veneto, che ha in De Kruijf (alla fine 5 blocks per lei e 12 punti, MVP) la sua interprete principale. Un micidiale turno di servizio di Egonu, misto alle prodezze in difesa di De Gennaro e in attacco di Folie e Sorokaite, scavano il solco decisivo sul 21-11. Poi nonostante fli ingressi di Mlakar e Di Iulio, le campionesse d’Europa non vanno oltre un’orgogliosa resistenza e Conegliano chiude con il 15° 3-0 stagionale su 18 vittorie che la mantengono salda al comando della classifica.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19, 25-17, 25-18)

Imoco: Wolosz 3, Sylla ne, Folie 7, Egonu 15, Hill 13, De Kruijf 12, De Gennaro (L), Sorokaite 9, Gennari, Geerties ne, Fersino, Enweonwu ne, Ogbogu ne, Botezat ne. All. Santarelli.

Igor: Di Iulio 1, Veljkovic 5, Brakocevic Canzian 3, Vasileva 7, Chirichella 7, Hancock 2, Sansonna (L), Mlakar 1, Courtney 5, Gorecka 2, Napodano, Non entrate: Arrighetti, Morello, Piacentini. All. Barbolini.

Arbitri: Santi e Piana

Note: Spettatori: 5344. Durata set: 25′,22′,24′. Battute Sbagliate Imoco 11, Novara 10; Aces 7-3, Muri 10-2, Errori Attacco 10-5. MVP: De Kruijf.

(fonte: Comunicato stampa)