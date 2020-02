Palacios: “Padova è una grande squadra, sta giocando a un livello molto alto”

Di Redazione

La lunga attesa è terminata, domani (alle 18) si gioca la terzultima partita in casa al palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, dall’altra parte della rete ci sarà il Kioene Padova dell’ex schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa.

Per la Top Volley Cisterna, in piena corsa salvezza, sarà un’occasione importante per provare a dare continuità dopo la vittoria nel derby laziale con Sora di domenica scorsa che ha riportato entusiasmo. Il divario in classifica tra le due squadre però è notevole visto che Cisterna è undicesima con 12 punti al pari di Vibo, mentre Padova è sesta con 25 punti e arriva dal tie-break (2-3) imposto al Trento (25-19, 20-25, 18-25, 30-28, 18-20) e nel turno precedente aveva schiantato Verona in trasferta in tre set (21-25, 23-25, 20-25).

Oltre agli aspetti tecnici sarà cruciale anche il supporto del pubblico che non è mai mancato finora a cui si aggiungeranno moltissimi giovani tifosi che si stanno avvicinando grazie ai progetti nelle scuole messi in campo dal Club pontino.

«Mi aspetto una partita tosta e sappiamo che dobbiamo fare ancora di più quello che abbiamo fatto nell’ultima partita per mantenere il livello, questo dovrà essere il nostro obiettivo principale – chiarisce Ezequiel Palacios, schiacciatore argentino della Top Volley Cisterna – Padova è una grande squadra, sta giocando a un livello molto alto però noi con la vittoria con Sora abbiamo preso un po’ di fiducia perché eravamo in una situazione complicata dove i risultati non arrivavano. Siamo tutti molto motivati e crediamo che potremo dire la nostra nella rincorsa salvezza».

I 27 confronti tra pontini e patavini sono quasi in equilibrio, con il team laziale vittorioso 14 volte e sconfitto in 13 occasioni. L’opposto francese Jean Patry, il “bombardier” della Top Volley è al terzo posto assoluto nella classifica dei migliori realizzatori del campionato con 336 punti totali e al secondo in quella degli attacchi vincenti (293). Padova in squadra vanta due giocatori nella graduatoria dei migliori realizzatori al servizio: Ishikawa è sesto con 27 aces ed Hernandez è undicesimo con 24 battute vincenti, mentre tra i pontini Szwarc è sesto al pari del giapponese con 27 aces, Patry è 25esimo (18 aces) e Karlitzek 28esimo con 17 punti diretti, in crescita Van Garderen con 13 servizi vincenti.

«Le prossime due sfide, quella con Cisterna e Vibo Valentia, saranno un crocevia importante per il nostro campionato, affronteremo squadre che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e per lo più giocheranno in casa – aggiunge Andrea Zappaterra, secondo allenatore Kioene Padova – La Top Volley è una squadra che sa battere molto bene e possiede uno degli opposti più interessanti della Superlega. La Kioene credo stia attraversando uno dei momenti di forma migliori della stagione, sia sotto il profilo tecnico che fisico. Dovremo partire da qui per imporre il nostro gioco e cercare quei punti che ci permettano di rimanere in corsa per i play off».

BIGLIETTERIA CON PADOVA – I biglietti della partita di domani (domenica, alle 18) con Padova sono in vendita online su www.top-volley.it/tickets. Ecco i prezzi al botteghino del palazzetto dello sport di Cisterna aperto solo il giorno della partita dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 a inizio gara. Settore Gold numerato (dietro le panchine): intero 15 euro, ridotto 10 euro (8-16 anni non compiuti), under 8: ingresso omaggio senza posto garantito. Settore Silver non numerato (tutto il resto del palazzetto): intero: 10 euro, ridotto: 5 euro (8-16 anni non compiuti), under 8: ingresso omaggio senza posto garantito. Ai biglietti acquistati on-line e presso le ricevitorie, si aggiunge il diritto di prevendita. On-line sono in vendita solo i biglietti interi, i ridotti si possono acquistare solo al botteghino del palazzetto.

PRECEDENTI: 27 (14 successi Cisterna, 13 successi Padova)

EX: Milan Peslac a Padova nel 2017-2018; Yuki Ishikawa a Latina dal 2016 al 2018.

A CACCIA DI RECORD:

In carriera tutte le competizioni: Marco Volpato – 15 punti ai 1500 (Kioene Padova); Daniele Sottile – 20 punti ai 1100 (Top Volley Cisterna); Luigi Randazzo – 3 muri vincenti ai 100 (Kioene Padova); Alberto Elia – 4 muri vincenti ai 500 (Top Volley Cisterna); Dragan Travica – 5 battute vincenti alle 200 (Kioene Padova); Fernando Hernandez Ramos – 9 punti ai 2300 (Kioene Padova).

8a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

16 febbraio 2020, ore 18.00

Consar Ravenna – Sir Safety Conad Perugia Diretta Eleven Sports

Vero Volley Monza – Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

Top Volley Cisterna – Kioene Padova Diretta Eleven Sports

Allianz Milano – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports

Cucine Lube Civitanova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta Eleven Sports

Itas Trentino – Leo Shoes Modena (20:30) RAI Sport

Turno di riposo: Gas Sales Piacenza

Classifica

Sir Safety Conad Perugia 48, Cucine Lube Civitanova 48, Leo Shoes Modena 46, Itas Trentino 41, Allianz Milano 33, Kioene Padova 25, Consar Ravenna 24, Calzedonia Verona 21, Vero Volley Monza 21, Gas Sales Piacenza 18, Top Volley Cisterna 12, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5

1 incontro in più: Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena, Consar Ravenna, Gas Sales Piacenza. 1 incontro in meno: Kioene Padova, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Prossimi turni

(1 marzo) Sora – Perugia, Monza – Lube, Vibo – Milano, Verona – Ravenna, Trento – Cisterna, Padova Piacenza.

(8 marzo) Lube – Trento, Cisterna – Verona, Milano – Padova, Modena – Monza, Piacenza – Sora, Ravenna – Vibo (posticipata al 4/3/2020)

(15 marzo) Perugia – Lube, Verona – Modena, Piacenza – Milano, Sora – Monza, Padova – Ravenna, Vibo – Cisterna

(Fonte: comunicato stampa)