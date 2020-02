Lube ancora in campo all’Eurosuole Forum: c’è Vibo Valentia

Di Redazione

Terzo match casalingo dell’intenso mese di febbraio per la Cucine Lube Civitanova: domenica (ore 18, diretta Eleven Sports) arriva all’Eurosuole Forum la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per l’ottava giornata di ritorno di SuperLega. L’obiettivo degli uomini di Fefè De Giorgi è sempre quello, conquistare altri tre punti di fronte ai propri tifosi per restare in vetta alla classifica, facendo però i conti con la formazione calabrese (attualmente al penultimo posto insieme alla Top Volley Cisterna ma con una gara giocata in meno) che va a caccia di punti salvezza. La vittoria di Trento di giovedì scorso in Champions League ha rilanciato ulteriormente i biancorossi (già certi del primo posto nel girone europeo) che ora si rituffano nel campionato per puntare alla vittoria stagionale numero 17 in Regular Season.

La formazione guidata dall’argentino Cichello si affida alla regia di Michele Baranowicz in diagonale con l’opposto brasiliano Aboubacar, al centro ci saranno il transalpino Barthelemy Chinenyeze in coppia con Stefano Mengozzi (in rosa anche l’ex Cucine Lube, Marco Vitelli), schiacciatori titolari lo statunitense Torey Defalco e l’altro francese Timothee Carle (con l’opzione Swan Ngapeth). Il libero è Marco Rizzo.

Parla Enrico Diamantini (centrale Cucine Lube Civitanova, nella foto): “Con Vibo Valentia abbiamo un’altra occasione importante per conquistare punti fondamentali per proseguire la corsa in vetta alla classifica. La vittoria nel derby di Champions League con Trento ci ha fornito ulteriori sicurezze e mostrato nuovi passi in avanti: vogliamo ripeterci contro la Tonno Callipo di fronte ai nostri tifosi. Attenzione però, i calabresi arriveranno con il coltello tra i denti per provare a strappare punti in chiave salvezza e daranno il 100% su ogni pallone, ci vorrà quindi una Cucine Lube cinica e concentrata per ottenere il nostro obiettivo, la vittoria numero 17 in Regular Season”.

Parla Sebastiano Marsili (palleggiatore Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): “Sarà una partita molto ma molto difficile. Ci servirà come test per le prossime partite che ci aspettano e che per noi saranno decisive per la salvezza. Ci siamo allenati sia in battuta, fondamentale in cui loro sono particolarmente incisivi, che in ricezione. Vogliamo far fruttare il nostro lavoro e mettere in campo una buona pallavolo. Siamo cresciuti molto come gruppo e siamo più combattivi di prima. Domenica dovremo essere particolarmente aggressivi perché loro sono un avversario che sbaglia pochissimo, e giocare senza paura pur avendo davanti i primi in classifica”.

L’ottava giornata di ritorno sarà diretta da Marco Zavater di Roma e Alessandro Tanasi di Siracusa.

Ecco di nuovo l’ormai classica sfida con la Tonno Callipo in Regular Season: si sale a quota 34 gare con il match odierno: bilancio nettamente a favore dei biancorossi con 27 vittorie contro le 6 di Vibo. All’andata vittoria 3-1 ottenuta a Reggio Calabria dai campioni d’Italia.

Ex di turno sono Enrico Diamantini a Ravenna nel 2017-2018, Kamil Rychlicki a Ravenna nel 2018-2019. Ci sono ex incrociati sulle rispettive panchine: il tecnico cuciniero De Giorgi e l’assistant coach dei vibonesi D’Amico.

