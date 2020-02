LG Impianti Futura Volley Teramo, questa sera big match in casa del Pescara 3

Di Redazione

La quindicesima giornata del campionato di Serie C femminile di volley presenta un big match attesissimo. Per la terza volta in stagione, si troveranno di fronte la capolista Pescara 3 e la LG Impianti Futura Volley Teramo.

Momento particolare per le ragazze di coach Mario Arrizza, che qualche settimana fa misero in difficoltà le adriatiche nella semifinale di Coppa Abruzzo facendole faticare per oltre 2 ore e sfiorando il colpo grosso. Biancorosse momentaneamente al terzo posto insieme al Giulianova, ma con appena due punti di vantaggio su L’Aquila che è quinta.

Due 3-0 vincenti consecutivi per capitan Giorgia Furlan e compagne (contro Montesilvano e Vasto) hanno mostrato netti passi in avanti in vista di un girone di ritorno infuocato. Dall’altra parte, le dannunziane non necessitano di presentazioni poiché sono i numeri a parlare: 14 partite in Serie C, 14 vittorie con 42 set vinti ed appena 5 persi. Ultima conquista la Coppa regionale, con un perentorio 3-0 su Pratola. Eppure, nelle ultime settimane, Pescara ha abbassato i ritmi e lo testimonia il 3-1 su Nereto dell’ultimo turno in una serata poco esaltante dal punto di vista del gioco. La Futura vuol dire la sua e può farlo. Si gioca alle 20:00 odierne al pala Orfento di Pescara, con la direzione di gara affidata a Alessia Albanesi (I Arbitro) e Nicolina Moretti (II Arbitro).

