Trasferta a Cutrofiano per la P2P per la seconda giornata della pool salvezza

Di Redazione

Dopo l’esordio positivo casalingo contro il Club Italia, battuto 3-0, la squadra di coach Barbieri proverà a guadagnare punti anche nel catino pugliese, che farà al solito registrare il tutto esaurito, domenica 16 febbraio alle ore 17.

L’esordio vincente nella pool salvezza – quinto successo ottenuto in sei gare – ha però restituito entusiasmo all’ambiente bianco rosso blu: la squadra si è compattata, crede nell’impresa salvezza e proverà a scalare ulteriori posizioni nel gironcino a dieci squadre. Al momento la P2P è quartultima a quota 19 e intravede la targa di Roma, quintultima.

Talmassons, prossima avversaria casalinga, è distante 2 punti, a quota 21. Cutrofiano, invece, ha inaugurato la pool salvezza con un blitz al tie break in trasferta, a Montecchio, ed è al terzo posto nel raggruppamento, a quota 25. Ex di turno Giorgia Avenia, palleggiatrice in Puglia, regista della P2P nel primo anno di serie A2. La presentazione del match affidata a coach Leonardo Barbieri: “La classifica parla chiaro: Cutrofiano ha un buon bottino di punti ed è una squadra forte. Ha dimostrato di poter vincere contro qualsiasi squadra e lo ha fatto anche a Montecchio, in ribaltamento, al tie break.

Hanno la Valli, che conosco molto bene, in grado di giocare sia da posto 4 che da opposto. Perció l’assenza di Kajalina non li ha turbati. Con la straniera in campo, è una squadra più forte a muro. Con Valli, invece, è una squadra più forte in difesa.

Noi, peró, non dobbiamo pensare a questo ma ad inquadrare il loro gioco e conservare concentrazione e determinazione per tutta la partita. In queste partite di pool salvezza, con la posta in palio molto alta, lo stress aumenta ma le nostre atlete hanno già dimostrato di poter rendere al meglio anche sotto pressione.

Abbiamo impattato benissimo nella pool, abbiamo conquistato una vittoria all’esordio che ha dato non solo morale ma che ha anche assicurato la continuità di risultati attraverso la continuità di gioco e rendimento. Perció vogliamo proseguire su questa strada e siamo determinati a portar via punti anche da Cutrofiano”.

(Fonte: comunicato stampa)