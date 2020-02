B2 Femminile: l’Icom C88 vola a Cagliari per la sfida contro il PGS San Paolo

Di Redazione

Quindicesima giornata, seconda di ritorno per la Icom C88 Volley Cisterna, che vola in Sardegna per la sfida d’alta quota contro PGS San Paolo Cagliari.

Dopo i tre punti ottenuti nel derby pontino, trasferta importante sul campo della compagine cagliaritana. La squadra del coach Matteo Gramignano sta facendo molto bene in campionato ed è in terza posizione nel girone H con 28 punti. Le sarde hanno superato nella scorsa tornata Andrea Doria Tivoli, in trasferta, con il punteggio di 3-0.

Nella gara di andata, contro la Icom C88, le cisternesi si imposero con il punteggio di 3-2. Sarà dunque una gara molto interessante tutta da seguire. Una Icom C88, neanche a dirlo, con il primo posto in classifica. Squadra che sta meritando i frutti raccolti dopo tanto lavoro e che sta conquistando l’affetto dei tifosi.

Preparazione settimanale per il prossimo appuntamento eseguita con la solita cura dei dettagli e la tranquillità nel gruppo. Sarà un test importante per Orsi e compagne, che si presenteranno da primatiste di un girone H molto agguerrito.

Coach Saccucci: “Gara importante? E’ un campionato con molto equilibrio nei vertici della classifica, quindi ogni gara ha il giusto valore. Questa trasferta rimane in questo senso una tappa del percorso che stiamo facendo. A Cagliari non vinceremo né perderemo il campionato, ma senza dubbio vogliamo metterci alla prova. Le ragazze sanno cosa devono fare, sia fuori che dentro al campo, vediamo se siamo bravi a mettere in pratica ciò che ci siamo detti.”

L’appuntamento è per domani (ore 15:30) presso la Palestra Oratorio di Cagliari. Per chi non potrà volare in Sardegna per sostenere la compagine cisternese, potrà seguire la diretta streaming della squadra di casa.

(Fonte: comunicato stampa)