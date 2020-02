B2 Femminile: Andrea Doria, il girone di ritorno si riapre con una sconfitta

Di Redazione

Dopo aver chiuso con una vittoria contro l’Aprilia il girone di andata, le ragazze tiburtine guidate da Ivan Guzzo vengono fermate in casa dalla formazione sarda del San Paolo. Una partita in cui l’esperienza e la qualità delle ospiti hanno prevalso sul giovane sestetto tiburtino.

Dopo aver ceduto i primi due set alle avversarie, nel terzo parziale l’Andrea Doria ha provato a rimettersi in carreggiata ed a riaprire la gara, come già avvenuto in altre occasioni, ma si è dovuta arrendere sul finale di set alle ospiti, che hanno meritatamente raccolto l’intera posta in palio.

Nota a lato dell’incontro, il ritorno in campo della giovane Veronica Alò (classe 2001), dopo un lungo stop per infortunio, che l’ha vista lontana dai campi dallo scorso aprile, di quando vestiva la maglia del Volley Group Roma.

Una buona gara e una prestazione all’altezza, contro una delle migliori formazioni del girone, anche se alla fine rimane un po’ di rammarico per non esser riuscite a riaprire la gara nel terzo set, ma gli errori e le sconfitte servono a crescere e migliorare, soprattutto in un campionato molto competitivo, come quello che la seconda stagione consecutiva vede protagonista l’Andrea Doria.

Nel prossimo turno, in programma sabato 15 febbraio, l’Andrea Doria volerà in Sardegna, per affrontare il sestetto della Pallavolo Olbia. Il fischio d’inizio del match è stato fissato alle ore 15:30.

Altra débacle per le per le ragazze della serie D di Maurizio Valeriani, che in formazione rimaneggiata, vengono sconfitte per 3-0 in casa dal Sempione. Nel prossimo turno, in programma domenica 16 febbraio, le ragazze dell’Andrea Doria andranno in quel di Grottaferrata a far visita al San Nilo, vittorioso per 3-1 sulla Fenice nell’ultimo turno di campionato.

Questo il tabellino dell’incontro della gara di sabato 8 febbraio della Serie B2 Femminile:

B2F – Andrea Doria Tivoli – PGS San Paolo Volley Cagliari 0-3 (21/25-16/25-22/25)

ANDREA DORIA TIVOLI: Avellini, Bravi, Cottone, Artini, Sturabotti, Madonna, Gargiulo, Verdino, Alò, Gargano (L), Agostini (L). All. Ivan Guzzo

PGS SAN PAOLO VOLLEY CAGLIARI: Lusci, Ciurli, Schirru, Botticini, Bettas, Dimitrova, Sarritzu, Voria, Masala, Porcu, Marongiu (L).All. Matteo Gramignano

ARBITRI: Federico Daniele Luppi e Danila Esposito

Sul sito della Federazione Italiana Pallavolo sono visibili il calendario, i risultati (qui) e la classifica (qui) del torneo selezionando la voce nel menù a tendina B2 Femminile girone H.

(Fonte: comunicato stampa)