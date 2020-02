B1 Femminile: MegaBat, sabato in casa con Empoli

Di Redazione

La MegaBat Vallefoglia torna davanti al proprio pubblico dopo quasi due mesi: sabato 15 febbraio alle 17.30 la squadra biancorossa affronterà la Timenet Empoli in un vero e proprio confronto diretto tra due delle principali contendenti nella lotta per la promozione. La squadra toscana, l’unica sin qui a battere 3-0 le vallefogliesi, è sesta a tre lunghezze dalla MegaBat e dalle altre due squadre al secondo posto in classifica (Castelbellino e Trevi). In testa, con tre punti di vantaggio sul trio delle seconde, c’è il Volleyrò Casal de’ Pazzi, che sarà in trasferta a Moie.

Fabio Bonafede racconta così la settimana delle Megabat girls: “Abbiamo cercato di trarre tutti gli insegnamenti che ci sono venuti dalla partita vittoriosa a Castelbellino, esaminando bene le cose che sono andate bene e quelle che sono andate meno bene. In sintesi, quello che ci siamo detti è che dobbiamo mantenere alta la concentrazione, soprattutto ora dopo una preziosa vittoria come quella di sabato scorso. In passato, ci è capitato che, proprio quando dovevamo fare un passo avanti sotto questo aspetto, non ce l’abbiamo fatta. Di fronte troveremo un avversario temibile, che arriva a Montecchio dopo aver appena cambiato l’allenatore e quindi con una spinta in più a far bene. Sono l’unica formazione che ci ha davvero messo sotto sin qui, all’andata non ci era riuscito davvero nulla sul loro campo. Abbiamo appena chiuso un ciclo terribile (tre trasferte di fila), ma questa partita ci propone un’altra dura sfida, in una giornata dove c’è anche il confronto diretto tra le altre due seconde, cioè Trevi-Castelbellino”.

(Fonte: comunicato stampa)