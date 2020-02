Di Redazione

Si diverte Simone Giannelli nell’allenamento dell’Itas Trentino alla BLM Group Arena: il palleggiatore della nazionale si cimenta anche in un’alzata di piede… Klemen Cebulj prova comunque ad attaccarla e i risultati non sono eccezionali, anche se Simone ringrazia il compagno per la fiducia!

Ecco il post pubblicato su Instagram dall’alzatore azzurro, con tanto di commento ironico di Totò Rossini: “Ma dove vai con quel ferro da stiro???“.