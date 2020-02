Kioene Padova: poker di vittorie in Boy League

Di Redazione

Ha preso il via la Del Monte Boy League, edizione 2019/2020. Il rinomato torneo nazionale dedicato alle squadre Under 14 che vestono i colori delle società di SuperLega.

Il percorso della Kioene Padova era cominciato bene nell’ultimo fine settimana di gennaio, quando al PalAntenore avevano fatto visita ai ragazzi di coach Alberto Tosatto i pari età di Allianz Milano e Emma Villas Aubay Siena. La formula della Boy League prevede l’assegnazione di un punto a set, con i 3 set obbligatori per ogni partita. I bianconeri, hanno iniziato questo percorso con due vittorie, 3-0 su Milano (25-14, 25-15, 25-12) e 2-1 sui toscani (25-17, 25-14, 18-25). La seconda giornata di Boy League, con la trasferta in terra toscana, è stata più positiva della prima giornata. La Kioene Padova ha lasciato a zero le avversarie imponendosi per 3-0 su entrambe le formazioni. La tappa meneghina, decreterà la vincitrice del girone, dandole accesso diretto alla finale.

Attualmente la Kioene è al comando del girone F con 11 punti, seguita da Siena a quota 7; la formazione Allianz resta invece in fondo alla classifica con 0 punti. Per la prima classificata di ciascun girone, in palio l’accesso diretto alla Final Eight di aprile. Le formazioni giunte seconde al primo girone di qualificazione saranno suddivise nuovamente in due pool da cui usciranno le ultime due formazioni partecipanti alla finale.

I bianconeri Under 14 si presentano a questo appuntamento esclusivo, di cui nel 2015 hanno detenuto il titolo, rafforzati da tre innesti. Marco Erle e Giulio Tibaldo in prestito dal Volley Montecchio, ed Emanuele Pozzer, giovane dell’Avolley. Il prestito del giocatore di Schio dimostra ancora una volta la sinergia, la collaborazione e la fiducia che si è instaurata tra Pallavolo Padova e le società del suo network, che ora, con l’ultimo ingresso della PGS Carrarese Euganea sono più di una decina.

La Kioene Padova guidata da Tosatto, torna in campo nel fine settimana di San Valentino a Milano.

(Fonte: comunicato stampa)