Champions, riflettori sul Derby Europeo. Perugia a Lisbona. Milano cerca il passaggio del turno in Challenge

Di Redazione

Champions League

Il prossimo match in programma per la Sir Sicoma Monini Perugia è la quinta giornata della Pool D di Champions League, in scena giovedì sera in Portogallo alle ore 21 italiane (le ore 20.00 portoghesi) contro i padroni di casa del Benfica Lisbona.

Gara importante per Perugia che potrebbe staccare il pass per i Quarti di finale con una giornata di anticipo. La classifica del girone vede infatti i Block Devils al comando a punteggio pieno con 12 punti, 6 in più del Varsavia, più immediata inseguitrice. Per blindare il primo posto, con conseguente passaggio alla fase ad eliminazione diretta, manca dunque un solo punto, ma certamente Heynen ed i suoi ragazzi andranno a caccia del successo anche per chiudere la fase a gironi come una delle migliori quattro prime, cosa che assicurerebbe la testa di serie nell’urna del sorteggio del tabellone dei Quarti.

Per la Trentino Itas si presenta l’ultimo turno casalingo delle qualificazioni. La speranza di passare il turno è ancora viva nonostante l’ostico avversario connazionale. Il secondo derby europeo della 2020 Cev Champios League andrà in scena in Trentino alla BLM Arena, giovedì 13 febbraio alle 20.30, dove i ragazzi di Coach Lorenzetti andranno a caccia di punti utili per il passaggio del turno come miglior seconda. I gialloblù, in SuperLega Credem Banca, sono reduci da una dispendiosa gara contro Padova, mentre la Cucine Lube Civitanova ha subito trovato il riscatto contro Ravenna dopo il brusco stop a Modena. Entrambe le compagini italiane provengono da una vittoria per 3-1 in Europa, ma Civitanova troneggia in vetta alla classifica e affronterà la partita con più serenità rispetto alla Trentino Itas che deve cercare di mettere in cascina il risultato per continuare a sperare nel passaggio alla fase successiva. La Trentino Itas, fino ad ora, ha collezionato 8 punti e, dando uno sguardo agli altri gironi, si trova a pari punti con lo Zenit Kazan, Fakel Novy Urengoy, e il Knack Roeselare con i quali si contenderà la qualificazione.

FORMULA CHAMPIONS LEAGUE

Dieci formazioni partecipano alla Fase Preliminare con sfide di andata e ritorno (1st, 2nd e 3rd Round) per la qualificazione alla fase Pool che vedrà protagoniste 20 squadre (18 teste di serie, tra cui le 3 italiane, e 2 qualificate dai preliminari). A seguire, gli scontri diretti con gare di andata e ritorno: i Quarti di Finale e le Semifinali che procederanno la “Super Final”, gara secca in campo neutro.

Il programma

2020 CEV Champions League – 2a giornata Ritorno 4th Round

Pool A

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 20.30

Trentino Itas (ITA) – Cucine Lube Civitanova (ITA)

Diretta streaming DAZN

Commento di Andrea Zorzi e Samuele Papi

Pool D

Giovedì 13 febbraio 2020, ore 21.00 (ore italiane)

Benfica Lisboa (POR) – Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Diretta streaming su DAZN

Commento di Marcello Piazzano e Andrea Pratellesi

CHALLENGE Cup

L’Allianz Powervolley Milano, tornato dalla Croazia con un rotondo 3-0 frutto del 63% in attacco, giovedì sera alle 20.00 scenderà in campo al Centro Pavesi per la gara di Ritorno degli Ottavi della CEV Challenge Cup. L’Allianz ha subito un altro violento arresto in SuperLega contro Modena e cercherà di tornare a gioire per tenere alto il morale dopo le tre pesanti sconfitte che hanno caratterizzato l’inizio del nuovo anno. Per invertire la rotta, Roberto Piazza si affiderà nuovamente ai punti pesanti dell’opposto olandese, Nimir Abdel Aziz (21 punti per lui nella gara di Andata). Se vincere aiuta a vincere, i meneghini scenderanno in campo agguerriti, sebbene l’ago della bilancia penda verso di loro, per assicurarsi l’approdo ai Quarti.

Risultato gara di Andata

2020 Challenge Cup – Risultato Andata Ottavi di Finale

Mladost Ribola Kaštela (HR) – Allianz Powervolley Milano (ITA) 0-3 (19-25, 20-25, 20-25)

2020 CEV Challenge CUP – Ritorno Ottavi di Finale

13 febbraio 2020, ore 20.00

Allianz Powervolley Milano (ITA) – Mladost Ribola Kaštela (HR)

(Fonte: comunicato stampa)