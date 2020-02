La Saugella Monza ospita la Golden Tulip Volalto Caserta 2.0 alla Candy Arena

Di Redazione

Tre giorni dopo la preziosa vittoria firmata a Scandicci contro la Savino Del Bene, la Saugella Monza di Carlo Parisi torna in campo per il turno infrasettimanale della quinta giornata di ritorno della Serie A1 femminile 2019-2020. Domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 20.30 (diretta PMG Sport – Sportmediaset.it), Ortolani e compagne sfideranno la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta davanti al pubblico amico della Candy Arena di Monza.

Carattere e grinta le armi che la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley ha dimostrato di possedere in Toscana e che cercherà di rimettere in campo nel confronto con le campane. Caserta, seppure notevolmente cambiata rispetto all’andata, è stata una delle formazioni capaci di fermare la Saugella prima del giro di boa. In Campania le padrone di casa vinsero il match contro Monza per 3-0, anche se domani in campo si affronteranno due squadre molto cambiate, a partire dai due tecnici in panchina.

Le lombarde vanno a caccia del secondo successo del 2020 in campionato con l’obiettivo di tornare ad insediare le prime piazze della graduatoria ed arrivare con il morale alto al secondo confronto della settimana, in programma domenica ad Osimo contro la Lardini Filottrano. Le casertane, fanalino di coda della graduatoria e ancora a secco di vittorie nel nuovo anno, hanno perso in tre set le ultime quattro gare ma continuano ad inseguire con generosità una complessa salvezza.

IL ROSTER COMPLETO – SAUGELLA MONZA

Palleggiatrici SKORUPA, DI IULIO

Centrali SQUARCINI, HEYRMAN, DANESI

Schiacciatrici ORTOLANI, MARIANA, BEGIC, ORTHMANN, MEIJNERS, OBOSSA, PLUMMER

Liberi PARROCCHIALE, BONVICINI

Allenatore PARISI

IL ROSTER COMPLETO – GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA

Palleggiatrici DALIA, TREVISIOL

Centrali HARRIS, CHIANESE, MAZZONI

Schiacciatrici CASTANEDA SIMON, MISCEO, MASTROIANNI, CICOLARI

Liberi GHILARDI, AMERI

Allenatore MALCANGI

PRECEDENTI

1, tutti in Serie A1, (0 successi Monza, 1 successo Caserta)

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta -Saugella Monza 3-0 (5a giornata di andata Serie A1 femminile 2019-2020) – 3 novembre 2019 – Palavignola di Caserta.

LE EX DELLA GARA

Nessuna giocatrice ha vestito la maglia avversaria

LE DICHIARAZIONI PRE GARA