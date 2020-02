Del Monte Boy League: è Final Eight per i Diavoli Rosa

Di Redazione

L’ultima giornata della prima fase ha confermato il primato della squadra di coach Morato grazie al doppio successo con Cuneo (3-0) e con Vero Volley (2-1). I Diavoli Rosa hanno sbaragliato quindi la concorrenza dei monzesi e dei cuneesi grazie a sei vittorie su altrettante partite giocate, 16 punti in classifica ed il primo indiscusso posto del girone che fa strappare ai diavoletti il pass per le finali nazionali di Lega in programma dal 3 al 5 aprile.

Sono approdate direttamente alla Final eight le sei squadre prime classificate di ciascun girone, Gamma Chimica Brugherio, Itas Trentino, Videx Grottazzolina, Cucine Lube Civitanova, Consar Ravenna e Kioene Padova, a cui si aggiungeranno le vincitrici dei due concentramenti tra le seconde classificate.

Il coach rosanero, Daniele Morato: “Sono e siamo felicissimi perchè le finali nazionali di Lega sono un traguardo molto prestigioso, merito dei ragazzi che si stanno allenando con grande passione e voglia di migliorare. L’essersi qualificati al primo tentativo ci permette di concentrarci maggiormente sul lavoro tecnico in palestra per prepararci al meglio in vista del Brugnara, delle semifinali provinciali e per la Final eight di Boy League”.

(Fonte: comunicato stampa)