Del Monte Boy League 2020: l’Itas Trentino Under 14 strappa il pass per la Final Eight

Quella appena andata in archivio è stata una domenica da ricordare per il Settore Giovanile di Trentino Volley. Nel pomeriggio del 9 febbraio l’Itas Trentino Under 14 ha infatti staccato la qualificazione alla Final Eight di Del Monte Boy League 2020. Il pass per la decima fase finale (la nona consecutiva) del torneo nazionale di categoria organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A è stato ottenuto al termine del terzo concentramento del girone B della prima fase; conquistando due vittorie alla palestra della Vela di Trento (2-1 su Verona e 3-0 su San Donà), i gialloblù si sono garantiti il primo posto finale della Pool B e quindi la possibilità di difendere sino in fondo il titolo italiano vinto nella precedente edizione.

La Final Eight si disputerà in una sede ancora da definire, fra venerdì 3 e domenica 5 aprile, e vedrà la partecipazione anche di Civitanova, Grottazzolina, Brugherio, Ravenna e di altre tre squadre che verranno definite durante le prossime settimane. Per la compagine gialloblù quindi la ghiotta opportunità per andare alla ricerca di un titolo già conquistato dalla Trentino Volley due volte (nel 2010 lo vinsero Giannelli e De Angelis) e particolarmente prestigioso.

“Abbiamo tagliato un traguardo intermedio importante per la nostra stagione ma riuscirci non è stato semplice, anche perchè abbiamo dovuto fare i conti con qualche problema fisico negli ultimi giorni – ha specificato l’allenatore Matteo Zingaro – . Siamo stati bravi a raccogliere il massimo e a ruotare tutti gli effettivi come questo gruppo, davvero interessante, meritava di poter fare. Ci godiamo questa qualificazione per qualche ora, prima di tornare a lavorare in palestra con l’obiettivo di preparare nel miglior modo possibile la nostra partecipazione alla Final Eight”.

La rosa dell’Itas Trentino 14 che ha conquistato l’accesso alla Final Eight di Boy League 2020: Marco Anno, Fabio Costabile, Matteo Dietre, Marco Fedrici, Mattia Goller, Giacomo Lazzari, Tommaso Maddaluno, Francesco Malosso, Simone Moschini, Riccardo Muraro, Nicola Mussari, Federico Pitto, Roberto Stanchina, Giovanni Trentin. Allenatori Matteo Zingaro e Daniele Pellizzari. Dirigente Andrea Miori.

