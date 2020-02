La Lube Civitanova in palestra per preparare il derby italiano contro Trento

Di Redazione

Lunedì di riposo per la Cucine Lube Civitanova, dopo la netta vittoria ottenuta domenica all’Eurosuole Forum contro Ravenna in campionato, poi via ad un’altra settimana che prevederà ancora una volta un doppio appuntamento per Juantorena e compagni. Champions League e SuperLega sono le due competizioni in cui saranno impegnati gli uomini di Fefè De Giorgi nei prossimi sette giorni: giovedì (ore 20.30) a Trento ecco il bis del derby italiano in Europa contro l’Itas (quinta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale), domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum ottava di ritorno di Regular Season contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

Martedì mattina i cucinieri inizieranno la settimana di lavoro con una seduta di pesi, mentre nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico. Mercoledì i biancorossi raggiungeranno Trento, dove giovedì mattina è in programma l’allenamento alla BLM Group Arena. Venerdì e sabato, poi, si penserà già alla sfida di SuperLega con Vibo Valentia con due sedute pomeridiane all’Eurosuole Forum.

Il programma della settimana dal 10 al 16 febbraio

Lunedì: Riposo – Riposo

Martedì: Pesi – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – Viaggio

Giovedì: Tecnica – Leg 5 Champions League vs Trento (BLM Group Arena Trento ore 20.30)

Venerdì: Riposo – Pesi+Tecnica

Sabato: Riposo – Tecnica

Domenica: Tecnica – 8a giornata ritorno SuperLega vs Vibo Valentia (Eurosuole Forum Civitanova ore 18.00)

