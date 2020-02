Itas Trentino, doppio importante impegno alla BLM Group Arena: arrivano le big Lube e Modena

Di Redazione

Quella che ha preso il via oggi sarà una settimana di soli big match casalinghi per Trentino Volley. Fra giovedì 13 e domenica 16 febbraio la BLM Group Arena ospiterà infatti un doppio importante appuntamento, che vedrà arrivare nell’impianto di via Fersina la Cucine Lube Civitanova (quinto turno della Pool A di 2020 CEV Champions League) e la Leo Shoes Modena (ventunesima giornata di SuperLega). Entrambe le partite prenderanno il via alle ore 20.30 e sono comprese nell’abbonamento stagionale 2019/20; le prevendite biglietti sono già attive da un paio di settimane.

La squadra inizierà a preparare i due delicati incontri, i cui risultati avranno un notevole impatto sulle classifiche delle rispettive manifestazioni, a partire dall’11 febbraio. Dopo il successo al tie break sul campo di Padova, lo staff tecnico ha infatti concesso un lunedì di riposo. Il programma di avvicinamento al derby italiano in Europa prevede due allenamenti di martedì e uno nel pomeriggio di mercoledì. In attesa di tornare in palestra, il Capitano Simone Giannelli e Davide Candellaro sono stati protagonisti nel pomeriggio di oggi di un simpatico incontro con gli alunni della Scuola Elementare Schmid di Trento, organizzato dal Comune di Trento per il progetto GiocoSport.

(Fonte: comunicato stampa)