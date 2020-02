I nuovi campioni dell’Under 14 FIPAV Roma sono KK Eur e Volley Club Frascati

Di Redazione

Nel giorno in cui la pallavolo festeggia 125 anni di vita, la FIPAV Roma ha assegnato i titoli territoriali dell’Under 14 per la stagione 2019-20. Ad alzare al cielo le coppe – in una giornata così importante e significativa per il nostro sport – sono state il KK Eur (maschile) e il Volley Club Frascati (femminile) al termine di due finali emozionanti, davanti a centinaia di spettatori.

Le finali si sono svolte domenica 9 febbraio a Formello, presso il pallone di via Monte Aguzzo, grazie alla collaborazione organizzativa della società ospitante, il Volley Formello. Nel maschile ha fatto festa il KK Eur Volley, che è salito sul gradino più alto del podio dopo una finale molto equilibrata. Il punteggio finale (3-0) non rende merito alla grande prestazione del Sempione, in grado di dare filo da torcere ai fortissimi avversari in tutti e tre i set giocati. I ragazzi guidati da Annachiara Della Noce hanno giocato una grande pallavolo fatta di intensità, soluzioni offensive e difese al limite, confermando tutte le qualità emerse durante il campionato.

È stato eletto migliore in campo lo schiacciatore del KK Eur, Alessio Giuliano, premiato dai tecnici del CQT Roma Fabio Cristini e Simone Rinaldi. Terza la Fenice, dopo una battaglia sportiva durata 2 ore e 20 con la Pallavolo Tor Sapienza Roma7. Il Tor Sapienza ha dominato i primi due set, ma si è fatto rimontare dalla formazione arancionera che ha tirato fuori l’orgoglio proprio quando sembrava finita. Il rammarico gialloblù aumenta anche per un tie break che non è stato chiuso sul punteggio di 14-11 (14-16 il finale).

Nel femminile terzo posto per la Pallavolo Valmontone che si è resa protagonista di una prestazione autorevole contro l’Intent Volley Zagarolo. Più incisive al servizio e in attacco, le ragazze di Di Vincenzo sono sempre state avanti nel punteggio, controllando l’andamento del match. Tanto equilibrio, invece, nella finalissima vinta dal Volley Club Frascati ai danni del Volleyrò con il risultato di 3-1. Le nerazzurre allenate da Barcariol hanno vinto il primo set completando una straordinaria rimonta (da 23-21 a 23-25), poi non sono riuscite a reggere il ritmo infernale imposto dalla squadra guidata da Flavia Mola. Il copione del primo set si stava per ripetere nel secondo, ma dopo aver recuperato da 21-17 a 21-21 il Volleyrò ha terminato la benzina. Ciotti e compagne, invece, hanno iniziato a giocare meglio in tutti i fondamentali, meritando un successo certificato dalla palma di migliore in campo, assegnata all’attaccante Helen Fisichella.

All’evento hanno partecipato il presidente della FIPAV Roma, Claudio Martinelli, l’assessore allo sport del comune di Formello, Roberta Bellotti, la vice presidente del CT Roma Paola Camilletti e il consigliere Franco Fronda. Centinaia i tifosi sugli spalti, per una grande festa dello sport che resterà a lungo nel cuore e negli occhi di chi vi ha partecipato. Tutte le squadre protagoniste delle finali Under 14 di Roma accedono alla fase regionale FIPAV Lazio, ad eccezione del Volleyrò che ha già una squadra nel tabellone di Eccellenza.

I TABELLINI

UNDER 14M

Finale 3-4 posto: Pallavolo Tor Sapienza Roma7 – Fenice Pallavolo 2-3 (25-21, 25-20, 24-26, 18-25, 14-16)

Pallavolo Tor Sapienza Roma7: Altamura, Boschi, Bruzziches, Ceccoli, De Angelis, De Marzi, Fruci, Giorgetti, Innocenti, Olivieri, Scarozza, Sette, Tarquini. All. Platania. Vice All. Caminiti. Dirigente: Delfino

Fenice Pallavolo: Bernabè, Campa, Campili, Chiaramonti, Cobolli, Guarnieri, Maddaluno, Magni, Malta, Matrigiani, Salerno, Sammarco. All. Sardella. Vice All. Findo

Finale 1-2 posto: KK Eur Volley – Pol. Sempione Pallavolo 3-0 (28-26, 27-25, 25-23)

KK Eur Volley: Celletti, D’Amore, Felletti, Gigliotti, Giuliano, E. Hopps, Iacocagni, Magni, Marini, Murante, Turilli, Verdicchi. All. Della Noce. Vice All. Colosimo. Dirigente: R. Hopps

Pol. Sempione Pallavolo: Finori, Masdea, Soccodato, Sarti, Lanzi, Anselmi, Fabi, Filippo, Cassia, Delarosa, Vespasiani. All. Iezzi. Vice All. Grande. Dirigente: De Amicis

Arbitri: Federico Iannella, Emiliano Galletti, Diego Mastromattei

UNDER 14F

Finale 3-4 posto: Pallavolo Valmontone – Intent Volley Zagarolo 3-0 (25-23, 25-20, 25-16)

Pallavolo Valmontone: Chialastri, Cianni, Dercini, Fortuna, Latini, G. Masella, S. Masella, N. Muzi, Parisi, Piacentini, Sale, Veccia. All. Di Vincenzo. Dirigente: F. Muzi

Intent Volley Zagarolo: Danaj, Della Corte, Di Leonardo, Di Macco, Giuliani, Midili, Sbano, Zito. All. Callegari. Dirigente: Galletti

Finale 1-2 posto: Volley Club Frascati – Volleyrò Casal de Pazzi 3-1 (23-25, 25-23, 25-15, 25-18)

Volley Club Frascati: Albensi, Ciotti, Crigna, Di Ciommo, Fisichella, Gentileschi, Germini, Lucarini, Marcenaro, Michelessi, Monteneri, Pisicchio, Russi. All. Mola. Vice All. Bilancioni

Volleyrò Casal de’ Pazzi: Baglio, Brega, Casaldi, Citro, Coletti, De Astis, Desiderio, Figoni, Pasini, Rocci, Suarez, Todisco, Tozzi. All. Barcariol

Arbitri: Sara Ciampanella, Ilaria Prinzi, Luca Saulli

(Fonte: comunicato stampa)