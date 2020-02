L’Imoco-bis passeggia sulle rovine di Caserta: Sorokaite ed Enweonwu protagoniste

Di Redazione

L’Imoco Volley Conegliano passeggia contro una Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta decimata: le titolari gialloblu restano inchiodate alla panchina, ma la partita dura comunque assai meno di un’ora. Scenario ben diverso dalla gara di andata, quando la capolista lasciò in Campania uno dei pochi punti concessi alle avversarie in questa stagione. Ma ora Caserta è ridotta all’ombra di se stessa (fuori anche Ameri, in campo tre ragazze della serie C) e ci si continua a chiedere che senso abbia costringere gli appassionati di pallavolo, compresi i 4000 generosi spettatori del PalaVerde, ad assistere a spettacoli di questo genere.

Santarelli approfitta della sfida contro l’ultima in classifica per dare spazio a chi ha avuto meno possibilità in stagione, quindi sestetto della capolista con Gennari-Enweonwu, Sorokaite-Geerties, Ogbogu-Botezat, libero Fersino. Caserta si presenta con Dalia-Castaneda, Harris-Chianese, Mastroianni-Misceo, libero Ghilardi.

La squadra di casa parte subito forte (6-1), poi un muro di Misceo e un paio di errori gialloblù riportano Caserta vicina (7-4), ma Geerties ed Eneweonwu con i loro colpi rimettono il vantaggio su proporzioni più tranquille. Ci pensa Ewneonwu a suon servizi e Ogbogu con le fast a scavare di nuovo il gap (13-4). Simon prova a tenere viva la Volalto, ma Sorokaite (7 punti nel set con il 100%) e Gerrties non sbagliano un colpo e l’Imoco vola via. La superiorità delle Pantere è a tratti imbarazzante e il punteggio si dilata (22-7). Chiude in 19 minuti Indre Sorokaite con un perentorio 25-9.

L’Imoco parte forte anche nel secondo parziale con le battute di Gennari e le bombe di Sorokaite, sale subito 7-1. I servizi di Misceo e le iniziative della “solita” Simon (5 punti nel set) portano Caserta a reagire con orgoglio (9-6, poi 12-8). Le Pantere restano un po’ a guardare, poi Sorokaite impiomba il 15-9. La squadra di coach Santarelli recupera la concentrazione e con Enweonwu e Botezat risale al +7 (18-11). Da qui in poi nonostante qualche guizzo dell’americana Harris (suoi due punti in fila per il 21-14), le campionesse d’Italia continuano a spingere per il 25-15 finale propiziato dai punti di Sorokaite.

Il terzo set inizia con una serie di battute micidiali di Giulia Gennari (4-0), poi Sorokaite da seconda linea mette il 7-1. Terry Enweonwu fa danni con la battuta mettendo in ambasce la ricezione casertana (13-3) che nonostante i ripetuti time out di coach Malcangi non riesce più ad opporsi alla straripante squadra gialloblù. I missili dell’opposta gialloblù scavano un gap incolmabile fino all’impietoso 18-3. Il pubblico del Palaverde con sportività incita e consola con un lungo e caloroso applauso le ragazze di Caserta che tengono il campo con orgoglio. La ricezione della Volalto però continua a soffrire all’inverosimile e per l’Imoco il finale è una passeggiata fino al 25-9 di Sorokaite (MVP) che chiude il match. Alla fine applausi per tutti dai 4000 che anche stasera hanno offerto all’incontro una cornice di entusiasmo.

Imoco Volley Conegliano-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-0 (25-9, 25-15, 25-9) Imoco: Geerties 8, Sorokaite 16, Gennari, Ogbugu 8, Gennari 7, Enweonwu 16, Botezat 8, Fersino. Non entrate: Folie, De Kruijf, Egonu, De Gennaro, Sylla, Hill. All. Santarelli. Volalto: Dalia, Ameri ne, Ghilardi, Stanzione, Castaneda 13, Harris 5, Trevisiol, Misceo 4, Chianese, Mastroianni 2. All. Malcangi. Arbitri: Piubelli e Turtù. Spettatori: 3.993. Durata set:19′, 23′, 17′. MVP: Sorokaite.

(fonte: Comunicato stampa)