La vendetta dell’ex: la Saugella Monza di Parisi fa l’impresa a Scandicci

Di Redazione

La Saugella Monza batte la Savino Del Bene Scandicci per 3-2 e ritrova l’appuntamento con la vittoria. Il primo sorriso delle monzesi nel nuovo anno nella Serie A1 femminile, il primo di Carlo Parisi in campionato sulla panchina della Saugella, arriva al quarto turno di ritorno della stagione regolare e su un campo dove finora la prima squadra femminile del Consorzio Vero Volley non era mai riuscita a togliersi soddisfazioni: il Palazzetto dello Sport di Scandicci.

Ortolani e compagne violano la casa della formazione toscana, vincente nella sfida di andata in Lombardia con lo stesso risultato, al termine di un confronto per cuori forti che la Saugella ha saputo vincere in rimonta, con carattere. La partenza in sordina delle lombarde nel primo gioco aveva fatto presagire tutt’altro epilogo ed invece, perso il parziale, Monza è stata capace di affacciarsi con determinazione sia nel secondo che nel quarto, andandoli a vincere con grinta.

(MVP del match con 22 punti, 4 ace e 2 muri),edle bocche da fuoco delle monzesi, con Skorupa a dare il cambio a Di Iulio nel quarto parziale e impattando bene la gara. Tra le protagoniste delle rosablù anche, determinante con i suoi turni di servizio per regalare l’accesso al tie-break delle sue. Sulle ali dell’entusiamo la Saugella ha approcciato bene anche il gioco decisivo, nonostante i tentativi di rimonta delle toscane guidati da, andandosi così a regalare due punti d’oro che la riportano al quinto posto in classifica (sorpasso su Casalmaggiore per migliore quoziente set) e iniettano fiducia per il prosieguo della stagione.

PRIMO SET

Parisi sceglie la diagonale Di Iulio-Ortolani, Orthmann e Meijners bande, Danesi ed Heyrman al centro e Parrocchiale libero. Stevanovic e Bricio portano Scandicci sul 5-2, brava a scappare grazie all’errore di Meijners e del muro di Malinov su Ortolani e Parisi chiama time-out sull’8-3 per le padrone di casa. Errore di Malinov dopo la bordata di Meijners: la Saugella Monza risale 8-5. Bricio ed il muro di Sloetjes su Meijners valgono il break toscano (10-5), con le lombarde non riescono a trovare continuità. Scandicci, forte dell’ottitmo turno al servizio di Bricio (anche un ace per lei), allunga 14-6 e Parisi che chiama time-out. Danesi e Ortolani tentano di dare una scossa alle monzesi (14-8), ma la Savino Del Bene finalizza con scaltrezza le occasioni che gli capitano e si porta sul 17-9. Primo tempo di Heyrman dopo l’errore di Scandicci (18-11), poi però Bricio mura la fast di Heyrman e Parisi inserisce Skorupa e Obossa per Di Iulio e Ortolani (20-11). Dentro anche Plummer per Orthmann: Bricio e Stysiak continuano però a martellare forte (23-12). Giocata di Meijners ed ace di Squarcini (appena entrata per Heyrman) a tenere in corsa la Saugella (23-15), ma il muro di Carraro su Ortolani vale il primo gioco Savino Del Bene, 25-15.

SECONDO SET

Break Saugella Monza con Orthmann e Ortolani prontamente recuperato dalle padrone di casa con Sloetjes (2-2). Le monzesi però sono diverse rispetto al primo gioco: Orthmann e Ortolani (ace) valgono il nuovo più due Saugella, 4-2. Con l’ace di Pietrini la Savino Del Bene aggancia (5-5) e si prosegue in equilibrio fino all’11-11, con Pietrini e Sloetjes a spingere per le toscane e Ortolani e Orthmann a rispondere per Monza. Errore di Bricio e attacco vincente di Meijners: break Saugella Monza, 12-10. Grazie al turno al servizio di Bricio e le giocate di Pietrini, Scandicci arriva alla parità (15-15) e si torna al nuovo equilibrio (19-19). Meijners porta avanti le sue prima sul (20-19) e poi sul 22-20 e Cristofani chiama time-out. Alla ripresa del gioco ancora Meijners a segno (23-20). Errore di Malinov in battuta e primo tempo out di Lubian: 25-21 Saugella Monza.

TERZO SET

Filotto di tre punti Saugella (tre ace di Meijners), 3-0 e Cristofani chiama time-out. Scandicci trova il meno uno con due assoli di Lubian (primo tempo ed ace), 3-2, ma il muro di Orthmann su Sloetjes e la giocata di Ortolani valgono il 5-2 Saugella. Monzesi lucide e determinate con Meijners (11-6), ma Scandicci si fa sentire con Bricio in battuta, accorciando, 11-8. Ortolani ed Orthmann fanno volare le monzesi sul 14-9, ma Pietrini (diagonale e muro su Ortolani) riporta le toscane a meno due, 14-12, e Parisi chiama time-out. Pietrini e Stysiak rispondono ad Orthmann per il meno uno Savino Del Bene (15-14). Errore di Stysiak, lampo di Bricio ma sempre avanti la Saugella Monza grazie all’errore di Carraro prima e Stysiak poi: 19-16 e time-out Cristofani. Alla ripresa del gioco filotto di tre punti Scandicci con Bricio e Stysiak (19-19) e Parisi chiama a raccolta le sue. Dentro anche Plummer per Ortolani nelle file di Monza che va subito a segno (21-19) ma le padrone di casa acciuffano la parità (22-22). Danesi sbaglia al servizio, Stysiak piazza l’ace ma Orthmann tiene in corsa la Saugella (24-23). Pietrini spara out da posto quattro (24-24), punto a punto fino al 25-25, poi due giocate di Bricio che valgono il terzo parziale, 27-25, a Scandicci.

QUARTO SET

Parisi sceglie Skorupa al posto di Di Iulio, con il resto del sestetto confermato. La Saugella Monza parte ancora fortissimo, 3-0 (anche un ace per Danesi). Giocata di Orthmann e fast di Heyrman ad allontanare le toscane (6-2) e Cristofani chiama time-out. Bricio attacca fuori, Ortolani fa il contrario e le monzesi riescono a mantenersi avanti, 8-4. Scandicci però firma un filotto di quattro punti, con i muri di Lubian, Bricio e Stysiak e una giocate di quest’utima a valere la parità (8-8) ed il time-out Parisi. Si viaggia punto a punto con azioni di grande intensità fino al 13-13, poi Meijners e Orthmann a valere il break Saugella Monza, 15-13 (grande turno al servizio di Squarcini). Muro di Meijners su Stysiak e di Ortolani su Bricio: 17-14 Saugella Monza. Muro di Stysiak su Meijners dopo il lampo di Orthmann (18-16 Monza), poi Stysiak in risposta ad Ortolani (19-17 Saugella). Orthmann a bersaglio dopo l’errore di Ortolani in battuta (21-19) e Parisi inserisce Di Iulio e Plummer per Skorupa e Ortolani. Stysiak marrtella in attacco, Pietrini con l’ace e Parisi chiama la pausa sul 21-21. Dentro Ortolani per Plummer, poi Bricio e Stevanovic (muro su Meijners) a valere il più due Scandicci. Skorupa e Meijners pareggiano i conti (23-23) e Cristofani chiama time-out. Alla ripresa del gioco due ace di Squarcini regalano il quarto parziale alla Saugella Monza, 25-23.

TIE-BREAK

Confermato il sestetto monzese: Ortolani, Orthmann e Meijners a spingere la Saugella sul 4-1 e Cristofani chiama la pausa. Alla ripresa del gioco ancora Orthmann a schiacciare con Meijners (6-3). Danesi ok dal centro dopo l’errore di Squarcini in battuta (7-4), poi Stysiak e Bricio a valere il meno uno per le toscane, 7-6, ma Ortolani a regalare il vantaggio Saugella Monza al cambio di campo: 8-6. Alla ripresa del gioco Orthmann diventa chirurgica in attacco, Meijners al servizio e la Saugella vola sull’11-6. Ace di Bricio a tenere viva Scandicci e Parisi chiama la pausa sull’11-8 per le sue. Muro di Kakolewska su Ortolani, 11-9, ma un errore a testa di Bricio e Pietrini, l’ace di Danesi ed il mani fuori di Ortolani coincidono con la conquista del set, 15-9, e della gara, 3-2, da parte della Saugella Monza.