Cisterna tiene viva la corsa salvezza, Trento restituisce il favore a Padova

Di Redazione

Un altro turno favorevole alle quattro big in Superlega Credem Banca: Modena si conferma in gran salute contro una Milano che dura solo un set, Civitanova torna subito alla vittoria spegnendo Ravenna, Perugia deve faticare un set in più ma si impone su Piacenza grazie all’ingresso di Hoogendoorn. A sudare davvero è Trento, che contro Padova mette in scena una perfetta replica della partita d’andata: stavolta però sono Giannelli e compagni a imporsi in un tiratissimo tie break.

Il risultato più importante della giornata è però senza dubbio il successo di Cisterna, che con ogni probabilità condanna Sora alla retrocessione ma può continuare a inseguire l’obiettivo salvezza. I pontini si giocheranno tutto nelle ultime sei partite contro Vibo Valentia, sconfitta da Verona nell’anticipo del sabato.

RISULTATI

Kioene Padova-Itas Trentino 2-3 (25-19, 20-25, 18-25, 30-28, 18-20)

Leo Shoes Modena-Allianz Milano 3-0 (27-25, 25-14, 25-19)

Top Volley Cisterna-Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-1 (25-15, 25-23, 24-26, 25-18)

Cucine Lube Civitanova-Consar Ravenna 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Sir Safety Conad Perugia-Gas Sales Piacenza 3-1 (23-25, 25-18, 25-22, 25-14)

Calzedonia Verona-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (22-25, 25-21, 28-26, 31-29)