Trecate in trasferta i Sardegna, Ingratta: “L’avversario è ostico”

Di Redazione

Trasferta lunga per dare il via al girone di ritorno. Nella 14esima giornata di campionato, prima di ritorno appunto, di serie B1 la Igor Volley Trecate è ospite di Capo D’Orso Palau in Sardegna. Partenza venerdì pomeriggio, sfida fissata per oggi, sabato 8 febbraio, alle 17. Nella prima giornata le Igorine avevano inaugurato la stagione con una bella vittoria. Due i punti di distanza fra le due squadre: 14 per le trecatesi, 12 per le sarde.

Presenta il match il tecnico Matteo Ingratta: «Guardando il campionato è sicuramente la trasferta più impegnativa, che stiamo però vivendo al meglio grazie all’ottima organizzazione della nostra società e anche alla collaborazione di Palau, che ringrazio per essere sempre disponibile e collaborativa. Venendo al match ci troviamo di fronte un avversario ostico, che ha raccolto 9 dei suoi 12 punti totale proprio fra le mura di casa: questo ci deve dare il senso della difficoltà della gara. Palau è squadra molto esperta nel suo nucleo più importante, integrata da alcune giovani di qualità e promettenti. Per quanto riguarda noi siamo coscienti che, come abbiamo dimostrato nelle ultime gare, ce la possiamo giocare alla pari con diverse squadre senza mai prescindere da noi stesse, dobbiamo sfoderare ottime prestazioni”.

(Fonte: comunicato stampa)