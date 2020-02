Serie A3, Porto Viro rischia nel derby con Motta. San Donà ospita Civitanova

Di Redazione

L’8 e il 9 febbraio si gioca la sesta di Ritorno. Girone Bianco distribuito tra sabato e domenica. Al comando c’è sempre Porto Viro, con Civitanova e Cisano che tallonano i veneti a due lunghezze di distanza. Nel Girone Blu domina la Videx, che ha ceduto appena cinque set dall’inizio del torneo ed è a +14 sulle prime inseguitrici.

Girone Bianco

In programma tre gare sabato 8 febbraio: la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo e la Mosca Bruno Bolzano cercano riscatto alle 18.00. Si prosegue alle 20.30 con il derby veneto HRK Motta di Livenza – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (nella foto), con i padroni di casa che salutano Barbon e si affidano a Pino Lorizio. Alla stessa ora l’UniTrento insegue la zona Play Off e brama punti contro la Gamma Chimica Brugherio, che ha commutato in pena pecuniaria la squalifica di Cantagalli. Domenica 9 febbraio alle 18.00 la Gibam Fano sogna il bottino pieno e sorpasso tra le mura amiche contro la Tinet Gori Wines Prata di Pordenone, che nella fase di ritorno è andata sempre a punti e ha vinto quattro partite su cinque. La ViViBanca Torino vuole tornare al successo davanti ai suoi tifosi dopo due stop, ma affronta la Tipiesse Cisano Bergamasco, che nel 2020 le ha vinte tutte. La GoldenPlast Civitanova cerca la settima affermazione di fila, ma lontano dall’Eurosuole Forum sarà più dura, soprattutto sul campo dell’Invent San Donà, squadra affamata che ha perso le ultime quattro gare di cui tre al tie break.

Girone Blu

Le formazioni scendono in campo domenica 9 febbraio a eccezione della Roma Volley Club, pronta a osservare il turno di riposo. Alle 16.00 è in programma l’anticipo tra la Maury’s Com Cavi Tuscania, che vuole riscattare lo stop con la capolista, e l’Aurispa Alessano che non perde da prima del Natale 2019. Alle 18.00 tutte le altre sfide. A caccia dell’en plein di quindici vittorie, la prima della classe Videx Grottazzolina fa visita alla goEnergy Corigliano-Rossano, passata dalla guida tecnica di Vincenzo Nacci a quella di Pasquale Bosco e intenzionata a reagire rovinando il percorso immacolato dei marchigiani. Reduce dal turno di riposo, l’Emra Foods Ottaviano accoglie la Golem Palmi, beffata al tie break in casa nell’ultima giornata dalla Menghi Macerata che ritorna in campo alla Marpel Arena contro la Gestioni&Soluzioni Sabaudia, caduta al fotofinish nel palazzetto di Tricase domenica scorsa. Alla stessa ora il PalaIngrosso di Taviano ospita lo scontro diretto tra la BCC Leverano, fanale di coda a 7 punti, e i siciliani dell’Avimecc Modica, penultimi a +4 sui salentini.

6a giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Sabato 8 febbraio 2020, ore 18.00

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Mosca Bruno Bolzano (Pristerà-Pasin)

Sabato 8 febbraio 2020, ore 20.30

UniTrento – Gamma Chimica Brugherio (Serafin-Armandola)

HRK Motta di Livenza – Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro (Bassan-Prati)

Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00

Gibam Fano – Tinet Gori Wines Prata di Pordenone (Piperata-Jacobacci)

ViViBanca Torino – Tipiesse Cisano Bergamasco (Fontini-Cavicchi)

Invent San Donà di Piave – GoldenPlast Civitanova (Cruccolini-Proietti)

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Bianco

Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 36, GoldenPlast Civitanova 34, Tipiesse Cisano Bergamasco 34, HRK Motta di Livenza 27, Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 27, UniTrento 26, Gibam Fano 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 25, Invent San Donà di Piave 18, Gamma Chimica Brugherio 15, ViViBanca Torino 13, Mosca Bruno Bolzano 8

6a giornata di Ritorno Serie A3 Credem Banca – Girone Blu

Domenica 9 febbraio 2020, ore 16.00

Maury’s Com Cavi Tuscania – Aurispa Alessano (Scarfò-Verrascina)

Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00

goEnergy Corigliano-Rossano – Videx Grottazzolina (Cavalieri-Autuori)

Emra Foods Ottaviano – Golem Palmi (Salvati-Grassia)

Menghi Macerata – Gestioni&Soluzioni Sabaudia (Rolla-De Vittoris)

BCC Leverano – Avimecc Modica (Pasciari-Talento)

Turno di riposo: Roma Volley Club

Classifica Serie A3 Credem Banca – Girone Blu

Videx Grottazzolina 42, Maury’s Com Cavi Tuscania 28, Roma Volley Club 28, Emra Foods Ottaviano 24, Menghi Macerata 24, Aurispa Alessano 20, Golem Palmi 20, goEnergy Corigliano-Rossano 19, Gestioni&Soluzioni Sabaudia 17, Avimecc Modica 11, BCC Leverano 7

1 incontro in meno: Videx Grottazzolina, Emra Foods Ottaviano, Menghi Macerata, Aurispa Alessano, Gestioni&Soluzioni Sabaudia.

(Fonte: comunicato stampa)