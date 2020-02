La Calzedonia Verona difende le mura amiche da un’agguerrita Vibo Valentia: l’anticipo della 7a di ritorno termina 3-1

Di Paola Lopez Marchetti

Nell’anticipo della settima giornata di ritorno di Superlega, la Calzedonia Verona sconfigge per 3-1 la Tonno Callipo Vibo Valentia in un incontro molto combattuto e torna così alla vittoria interrompendo la serie negativa. Festeggiamenti doppi per Emanuele Birarelli, che festeggia il suo compleanno con la sua tifoseria e si regala i tre punti.

La cronaca:

Gran partenza dei gialloblù dal centro con Solé, però alcune imprecisioni in difesa permettono alla Tonno Callipo di pareggiare sul 5-5. L’equilibrio prosegue con una serie di scambi lunghi: la squadra di Stoytchev è trascinata da Solé e Cester da posto 4, la Tonno Callipo risponde con Aboubacar. Alcuni errori di Verona aiutano la squadra ospite a conquistare punti e arrivare a un vantaggio di 3 (11-14). Stoytchev chiama i suoi in panchina. Aboubacar infila 2 ace di seguito e anche Carle contribuisce ad aumentare il vantaggio dei giallorossi (13-17). Verona non trova più il gioco dell’inizio gara e soffre ogni iniziativa dei calabresi. Un altro time out per i ragazzi di Stoytchev (13-19) e stavolta qualcosa sembra cambiare: Boyer (5) con la sua mano pesante inizia a ridurre le distane sia in attacco che dai 9 metri, anche se il distacco resta importante (17-23). Baranowicz cerca risposte da Aboubacar (9) e lui lo premia con il set point, che viene subito annullato da Muagututia. Altre quattro opportunità perse per la Tonno Callipo con Solé in battuta e due time out di Cichello (19-24 e 22-24), poi però l’attacco out di Cester consegna il set a Vibo per 22-25.

Avvio del secondo gioco identico al primo, con Spirito che gioca primi tempi con i centrali e Boyer inarrestabile. Ciò nonostante, si resta in parità sul 5-5, perché Aboubacar (7) non vuole fermarsi e arrivano bombe dalle bande giallorosse, ace compresi. Entrambe le squadre si giocano tutto, però Vibo è la prima a portarsi avanti (9-11). Una serie di errori da parte della Tonno Callipo riporta il punteggio in parità sul 14-14, Vibo perde la concentrazione e Verona aggiusta il suo gioco per sorpassare 16-15. È il momento del time out per Cichello (19-17) che vuole reindirizzare i suoi ragazzi, ma i gialloblù rispondono con un ace e arrivano avanti alla volata finale con più certezze dei loro rivali (20-18). I padroni di casa gestiscono bene il vantaggio grazie a un Boyer tuttofare (7) e vincono il secondo parziale per 25-21 dopo un attacco out di Aboubacar.

Partenza ancora equilibrata nell’inizio del terzo set (4-4). I gialloblù sono più efficaci dai 9 metri e riescono a mettere in crisi la ricezione della Tonno Callipo, però un Aboubacar (8) inarrestabile trascina la sua squadra, che non perde il passo dei padroni di casa (8-8). Si lotta testa a testa, la squadra di Stoytchev con Solé e Cester dal centro, Vibo con Mengozzi e con l’incontenibile brasiliano che non perde un’opportunità per far esplodere delle bombe in campo. I gialloblù interrompono la parità con una serie fortunata e si avvia alla volata finale (17-15). Verona gestisce il contrattacco in modo più efficace dei suoi rivali ed è per questo che riesce a rimanere avanti. Serie di tempi tecnici chiesti a distanza di due punti (22-21) con le due squadre che cercano di fare del loro meglio per chiudere definitivamente il set. Asparuhov colpisce per i gialloblù con il punto del 23-21, però subito risponde Chinenyeze che infila una bomba da posto 4: 23 pari. Parte un punto a punto da cardiopalma. Il punto decisivo è di Muagututia, che firma il 28-26 che fa esplodere il palazzetto.

Nel quarto set inizio migliore per Vibo, che riesce con Ngapeth dai 9 metri a mettere in difficoltà la seconda linea gialloblù (3-5). La Tonno Callipo mantiene il vantaggio fino al controbreak del 7-8, in cui è di nuovo il muro degli scaligeri a essere protagonista. Ma non basta, i giallorossi vogliono la vittoria e non lasciano nessuna palla senza lottare (9-11). Verona pareggia sul 15-15 e Cichello usa il suo primo tempo del set. Chinenyeze e Carle continuano a trascinare i giallorossi, mentre per i padroni di casa Boyer è sempre incontenibile. Si prosegue punto a punto, Verona sorpassa sul 21-20. Nello scontro dei bomber, Boyer vince su Aboubacar e procura il match point alla squadra casalinga (24-22), però i giallorossi riescono a neutralizzare il break degli scaligeri e mettono il 24 pari. Continua il punto a punto. Scambio lunghissimo che impone il 30-29 per i gialloblu, poi arriva un muro spettacolare di Verona che fa esplodere il palazzetto per il 31-29 e 3-1 per i padroni di casa.

Calzedonia Verona – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (22-25, 25-21, 28-26, 31-29)

Calzedonia Verona: Spirito 1, Muagututia 17, Cester 4, Boyer 25, Asparuhov 19, Solé 8, Donati (L), Bonami (L), Marretta 0, Birarelli 1, Kluth 0. N.E. Zanotti, Franciskovic, Chavers. All. Stoytchev.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Baranowicz 1, Defalco 7, Chinenyeze 12, Drame Neto 29, Carle 11, Mengozzi 8, Sardanelli (L), Rizzo (L), Vitelli 1, Hirsch 0, Ngapeth 4. N.E. Marsili, Pierotti. All. Cichello.

ARBITRI: Gnani, Pozzato. NOTE – durata set: 30′, 26′, 38′, 42′; tot: 136′.

CLASSIFICA

7ª Giornata Rit. (09/02/2020) – Regular Season SuperLega Credem Banca, Stagione 2019

Sir Safety Conad Perugia 45

Cucine Lube Civitanova 45

Leo Shoes Modena 43

Itas Trentino 39

Allianz Milano 33

Kioene Padova 24

Consar Ravenna 24

Calzedonia Verona 21

Vero Volley Monza 21

Gas Sales Piacenza 18

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 12

Top Volley Cisterna 9

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5.