Volley Soverato: al Pala Scoppa inizia la Pool Promozione contro il Cus Torino

Di Redazione

Dopo due settimane di pausa per la disputa delle finali di Coppa Italia A1 e A2, domenica riparte il campionato con l’avvio della seconda fase di stagione. Scatterà, infatti, la “pool promozione” che vedrà ai nastri di partenza le prime cinque classificate in regular season dei gironi A e B. Il Volley Soverato del presidente Matozzo, giunto al secondo posto nel girone A con trentotto punti, partirà dalla terza posizione di classifica, con più cinque sulla quarta, dietro Omag Marignano e Delta Informatica Trentino, quest’ultima fresca vincitrice della Coppa Italia.

Saranno disputate dieci giornate e, alla fine, si decideranno, oltre alla promossa direttamente nella massima serie, le squadre che accederanno ai play off promozione; dunque, il Soverato è atteso e pronto per quest’altra fase importante di stagione 2019/2020. Le ragazze guidate da coach Napolitano disputeranno la prima giornata al “Pala Scoppa” contro la compagine piemontese del Barricalla Cus Torino che si è qualificata all’ultima giornata di regular season e si trova a quota ventotto punti.

Sono state due settimane importanti in casa Soverato con le “cavallucce marine” che hanno lavorato intensamente con doppie sedute, ovviamente sempre con il solito grande spirito di sacrificio e la determinazione e grinta che contraddistingue il gruppo di Bruno Napolitano. C’è attesa per l’avvio della “pool promozione” con i tifosi biancorossi pronti a sostenere a gran voce capitan Repice e compagne; le calabresi vogliono continuare la striscia di vittorie in campionato e contro il Cus Torino bisognerà partire con il giusto approccio giocando come il Soverato ha ampiamente dimostrato di saper fare. Proprio in vista di questo prosieguo di stagione lungo e dispendioso in termini di energie fisiche e mentali, lo staff tecnico guidato da Napolitano non ha lasciato nulla al caso in queste due settimane, facendo svolgere lavoro mirato.

La società, come sempre, lancia l’appello a tutti i tifosi per riempire domenica le tribune del “Pala Scoppa” e far sentire il grande calore alle proprie beniamine che stanno disputando una positiva stagione. Oggi e domani, prima della consueta rifinitura domenicale, Quarchioni e compagne si alleneranno al “Pala Scoppa”. Il fischio d’inizio di questa prima giornata di andata di “pool promozione” è previsto alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Di Bari Pierpaolo – Zingaro Marco.

(Fonte: comunicato stampa)