UniTrento domani tra le mura amiche per affrontare i Diavoli Rosa

Di Redazione

Dopo due turni in trasferta, l’UniTrento Volley torna a giocare fra le mura amiche della palestra di Sanbapolis di Trento per affrontare il Gamma Chimica Brugherio terzultimo della classe.

Sabato 8 febbraio (inizio ore 20.30) l’Under 21 di Trentino Volley ritroverà infatti il contatto con il proprio pubblico nel match valido per il diciassettesimo turno del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

Un incontro che mette in palio punti importanti per i rispettivi percorsi, tenendo conto che entrambe le squadre hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque; in particolar modo ai bianco bordeaux il successo serve per rimanere in corsa per la qualificazione ai playoff ed evitare, allo stesso tempo, i playout.

Diametralmente opposte le necessità dei brianzoli, in lotta per evitare la retrocessione diretta; la sconfitta casalinga contro Torino di tre settimane fa ha oltretutto complicato la situazione.

Reduce dalla sconfitta contro la capolista Porto Viro, l’UniTrento Volley ritrova però il suo principale terminale offensivo: lo schiacciatore Alessandro Michieletto sarà fra i disponibili, tornando a vestire la maglia universitaria dopo due settimane trascorse con la rosa di SuperLega, fra impegni di Coppa Italia, Champions e campionato.

L’allenatore Francesco Conci potrà quindi contare sulla quasi totalità del roster, con la sola eccezione dell’opposto Magalini (fermo ancora ai box per i recenti problemi accusati alla mano destra).

“Dobbiamo prima di tutto continuare a tenere a debita distanza la zona playout – avverte – . Archiviata senza troppi problemi la sconfitta di Porto Viro, che poteva essere messa in preventivo viste le premesse della vigilia, ora il calendario sulla carta ci è un po’ più favorevole: in particolar modo, ci giocheremo il nostro futuro negli ultimi quattro match casalinghi di regular season, che ci vedranno ospitare formazioni attualmente con una classifica peggiore della nostra.

Sabato, in un momento non facile dal punto di vista dei risultati, incontriamo una squadra che lotta per non retrocedere, che ha bisogno di punti e lotterà su ogni pallone. Dovremo cercare di contenere nel miglior modo possibile l’opposto Diego Cantagalli, il principale terminale offensivo di Brugherio”.

Il figlio d’arte nonché top scorer del campionato con 375 punti sarà fra i protagonisti della partita nonostante durante quest’ultima settimana il giudice federale lo abbia squalificato per un turno. La Società lombarda ha infatti deciso di commutare il provvedimento disciplinare in una sanzione pecuniaria.

Nel Gamma Chimica ci sono comunque altri giocatori di spessore, come lo schiacciatore bulgaro Aleksandar Mitkov (al terzo posto tra gli aceman del campionato con 29 punti), il compagno di diagonale Jacopo Fantini ed il palleggiatore Filippo Santambrogio.

Arbitreranno l’incontro Denis Serafin di Motta di Livenza e Cesare Armandola di Voghera. Sarà come sempre possibile seguire il match al palazzetto di Sanbàpolis (ingresso gratuito) oppure in diretta streaming collegandosi al sito www.legavolley.tv.

(Fonte: comunicato stampa)