SuperLega: numeri della 6a e pillole statistiche. I “Big Three” della massima serie

Di Redazione

La sesta giornata di ritorno della Superlega Credem Banca è andata in archivio con la sconfitta della capolista, Cucine Lube Civitanova sul campo della Leo Shoes Modena. Altra bella partita quella andata in scena alla Candy Arena di Monza tra Vero Volley e Gas Sales Piacenza, risultando la gara più lunga del weekend. Ecco le statistiche dell’ultimo turno della massima serie maschile.

LA GARA PIÙ LUNGA: 02.16

Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza (3-1)

LA GARA PIÙ BREVE: 01.30

Calzedonia Verona – Kioene Padova (0-3)

IL SET PIÙ LUNGO: 00.37

3° set (31-29) Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza

IL SET PIÙ BREVE: 00.24

1° Set (17-25) Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova

I TOP DI SQUADRA

ATTACCO: 60,8%

Sir Safety Conad Perugia

RICEZIONE: Perf. 33,3%

Leo Shoes Modena

MURI VINCENTI: 11

Consar Ravenna

PUNTI: 79

Gas Sales Piacenza

BATTUTE VINCENTI: 10

Gas Sales Piacenza

I TOP INDIVIDUALI

PUNTI: 26

Nimir Abdel-Aziz

ATTACCHI PUNTO: 22

Bartosz Kurek (Vero Volley Monza)

Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza)

SERVIZI VINCENTI: 5

Alexander Berger (Gas Sales Piacenza)

MURI VINCENTI: 4

Aleks Grozdanov (Consar Ravenna)

Arthur Szwarc (Top Volley Cisterna)

Davide Candellaro (Itas Trentino)

Fabio Ricci (Sir Safety Conad Perugia)

Lorenzo Cortesia (Consar Ravenna)

I MIGLIORI

Micah Christenson (Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova)

Uros Kovacevic (Itas Trentino – Allianz Milano)

Fernando Hernandez Ramos (Calzedonia Verona – Kioene Padova)

Thijs Ter Horst (Consar Ravenna – Top Volley Cisterna)

Bartosz Kurek (Vero Volley Monza – Gas Sales Piacenza)

Wilfredo Leon (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Sir Safety Conad Perugia)

Prossimo turno

7a giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Sabato 8 febbraio 2020, ore 15.00

Calzedonia Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Domenica 9 febbraio 2020, ore 18.00

Kioene Padova – Itas Trentino Diretta RAI Sport

Diretta streaming su raiplay.it

Leo Shoes Modena – Allianz Milano Diretta Eleven Sports

Top Volley Cisterna – Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Diretta Eleven Sports

Cucine Lube Civitanova – Consar Ravenna Diretta Eleven Sports

SirSafety Conad Perugia – Gas Sales Piacenza Diretta Eleven Sports

Turno di riposo: Vero Volley Monza

I “Big Three” della SuperLega Credem Banca

Chi sono i “Big Three” della SuperLega Credem Banca secondo i numeri? Giunti alla sesta Giornata del girone di Ritorno, analizziamo i migliori tre giocatori per ogni ruolo secondo le quattro voci principali delle statistiche individuali: “Punti totali”, “Battute Vincenti”, “Muri Vincenti” e “Ricezioni Perfette”.

Punti totali. Per quanto riguarda la classifica dei punti totali analizzeremo solo gli Opposti, gli Schiacciatori e i Centrali.

Il podio degli Opposti vede sul gradino più alto Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano) con ben 416 punti, con una media di 24,5 punti/partita. PRIMO POSTO CLASSIFICA GENERALE.

Medaglia d’argento per Bartosz Kurek (Vero Volley Monza) con 326 punti.

Al terzo posto Jean Patry (Top Volley Cisterna) con 313 punti.

Per quanto riguarda gli Schiacciatori vediamo al primo posto Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia) con 321 punti.

Secondo posto per Dick Kooy (Gas Sales Piacenza) con 308 punti.

Sul gradino più basso troviamo Thijs Ter Horst (Consar Ravenna) con 259 punti.

Nel reparto dei Centrali il podio vede al primo posto Srecko Lisinac (Itas Trentino) con 191 punti.

Medaglia d’argento e di bronzo per il duo della Gas Sales Piacenza, rispettivamente per Dragan Stankovic con 166 punti e per Petar Krsmanovic con 156 punti.

Battute vincenti. Partendo dagli Schiacciatori, medaglia d’oro per Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia) con 44 ace.

Secondo posto per Bartosz Bednorz (Leo Shoes Modena) con 35 ace.

Medaglia di bronzo per Matthew Anderson (Leo Shoes Modena) con 33 ace.

Analizzando gli Opposti troviamo al primo posto Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano) con 45 aces. PRIMO POSTO CLASSIFICA GENERALE

Medaglia d’argento per Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena) con 30 aces.

Al terzo posto abbiamo un ex equo con Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza) e Sharone Vernon-Evans (Consar Ravenna) con 26 ace.

Per quanto riguarda i Centrali troviamo al primo posto Arthur Szwarc (Top Volley Cisterna) con 23 ace.

Medaglia d’argento per Maxwell Philip Holt (Leo Shoes Modena) con 20 ace.

Terzo posto per Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova) e Dragan Stankovic (Gas Sales Piacenza) con 19 ace.

Nel reparto dei palleggiatori medaglia d’oro per Micah Christenson con 16 aces.

Secondo posto per Bruno Mossa De Rezende (Cucine Lube Civitanova), a quota 13 ace.

Medaglia di bronzo per Dragan Travica (Kioene Padova) con 11 ace.

Ricezioni perfette. Sul gradino più alto del podio nel reparto degli Schiacciatori troviamo Daniele Lavia (Consar Ravenna) con 138 ricezioni perfette. PRIMO POSTO CLASSIFICA GENERALE.

Medaglia d’argento per Alexander Berger (Gas Sales Piacenza) con 121 ricezioni perfette.

Al terzo posto troviamo Joao Rafael De Barros Ferreira (Globo Banca Popolare del Frusinate Sora) con 112 ricezioni perfette.

Per quanto riguarda i Liberi troviamo sul gradino più alto del podio Santiago Danani La Fuente (Kioene Padova) con 125 punti.

Al secondo posto un ex equo con Jenia Grebennikov (Itas Trentino) e Jani Kovacic (Consar Ravenna) con 113 ace.

Muri Vincenti. Sul gradino più alto del podio per quanto riguarda gli Schiacciatori troviamo Trevor Clevenot (Ricezioni Perfette) con 26 muri.

Al secondo posto troviamo Yoandy Leal (Cucine Lube Civitanova) e Dick Kooy (Gas Sales Piacenza) con 23 muri.

Nel reparto degli Opposti, al primo posto Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano) con 26 muri.

Al secondo posto, troviamo un ex equo con Ivan Zaytsev (Leo Shoes Modena), Jean Patry (Top Volley Cisterna) e Bartosz Kurek (Vero Volley Monza) con 23 muri.

Per quanto riguarda i Centrali abbiamo al primo posto Srecko Lisinac (Itas Trentino) con 47 muri vincenti. PRIMO CLASSIFICA GENERALE.

Secondo posto per Lorenzo Cortesia (Consar Ravenna) con 40 muri.

Medaglia di bronzo per Alberto Polo (Kioene Padova) con 38 muri.

Nel reparto dei Palleggiatori troviamo sul gradino più alto troviamo Dragan Travica (Kioene Padova) con 20 muri.

Al secondo posto un ex aequo con Micah Christenson (Leo Shoes Modena) e Davide Saitta (Consar Ravenna) con 17 muri.

Big in A1

Nimir Abdel Aziz (Allianz Milano): 26 punti col 45% in attacco, 1 muro 4 ace.

Kamil Rychlicki (Cucine Lube Civitanova): 20 punti col 53% in attacco, 1 muro e 2 ace.

Donovan Dzavoronok (Vero Volley Monza): 24 punti col 66%, 2 muri, 1 ace e il 26% di ricezione perfetta.

Bartosz Kurek (Vero Volley Monza): 25 punti col 61% e 3 ace.

Gabriele Nelli (Gas Sales Piacenza): 24 punti col 65% in attacco e 2 ace.

Alexander Berger (Gas Sales Piacenza): 20 punti col 45% in attacco, 2 muri, 5 ace e il 33% di ricezione perfetta.

Wilfredo Leon Venero (Sir Safety Conad Perugia): 21 punti col 74% in attacco, 1 ace e il 21% di ricezione perfetta.

Thijs Ter Horst (Consar Ravenna): 20 punti col 63% in attacco, 2 muri,3 ace e il 6% di ricezione perfetta.

Best Middle Blocker: Arthur Szwarc (Top Volley Cisterna): 12 punti col 60% in attacco, 4 muri e 2 ace.

Robertlandy Simon (Cucine Lube Civitanova): 12 punti col 57% in attacco, 2 muri e 2 ace.

Best Cambio: Uros Kovacevic (Itas Trentino): 12 punti col 77% in attacco, 2 muri e il 23% di ricezione perfetta.

Best Libero: Salvatore Rossini (Leo Shoes Modena): 11 ricezioni perfette (46%).

Domenico Cavaccini (Top Volley Cisterna): 11 ricezioni perfette (39%).

(Fonte: comunicato stampa)