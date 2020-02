Serie B1, la Seap Aragona in Abruzzo per affrontare la Connetti.it Chieti

Di Redazione

La Seap Dalli Cardillo Aragona è partita questa mattina in aereo, dall’aeroporto di Catania, per l’Abruzzo dove domani, alle ore 15, affronterà il forte Connetti.it Chieti per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B1, girone D. La comitiva biancazzurra ha fatto scalo all’aeroporto di Fiumicino e poi in pullman ha viaggiato in direzione di Chieti per il ritiro pre-gara. Coach Luca Secchi ha tutte le giocatrici a disposizione, tranne il libero Federica Vittorio infortunata alla spalla. Sarà della partita, dopo una lunga assenza per un infortunio muscolare alla gamba, il capitano Melissa Donà. E questa sera si unirà al gruppo, nel ritiro abruzzese, anche il neo acquisto, la fortissima schiacciatrice Eleonora Fastellini, ex Perugia promosso in A1.

Tutte le altre giocatrici sono in ottime condizioni atletiche e promettono battaglia contro la quinta forza del campionato. La Seap Dalli Cardillo Aragona è attesa da una sfida difficile ma non impossibile da vincere. La neo capolista cercherà di iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno, consapevole della forza dell’avversario che, specialmente in casa, ha sempre disputato ottime partite. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona.

(Fonte: comunicato stampa)