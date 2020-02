Riapre il Pala Agnelli. La Zanetti domenica in campo con Casalmaggiore. Smarzek: “Dovremo spingere forte in battuta”

Di Redazione

Torna il Campionato, riapre il Pala Agnelli. La Zanetti va in scena domenica alle 17 per affrontare Casalmaggiore. “Una squadra molto forte in attacco – riconosce Malwina Smarzek – Dovremo spingere forte in battuta, ma anche lavorare bene con muro e difesa. E poi dovremo stare attente alle loro centrali, forti a muro. Non sarà facile superarle”.

SCONTRI DIRETTI E EX. E al centro la Zanetti ritroverà proprio due volti noti al pubblico bergamasco: le ex Federica Stufi e Mina Popovic.

La èpiù Pomì Casalmaggiore è diretta dalle palleggiatrici Antonijevic e Camera, gli opposti sono l’americana Cuttino e la croata Vukasovic. Il roster si completa con le schiacciatrici Caterina Bosetti, Fiesoli, la slovena Scuka, la cubana Carcaces, la centrale Veglia e i liberi Spirito e Maggipinto. Guidate dal coach Gaspari e reduci, come la Zanetti, da una domenica di sosta. Prima della pausa per la Coppa Italia, Casalmaggiore aveva ospitato Conegliano: una sconfitta per tre set a zero come per la Zanetti in casa di Scandicci.

16 gli scontri diretti tra Bergamo e Casalmaggiore. La Zanetti conta 6 vittorie di cui solamente 2 casalinghe. L’ultima nella passata stagione al tie break. E al quinto set è arrivata anche la sfida del girone di andata, con il successo della Pomì.

SPECIAL MATCH. Con il ritorno delle gare di Campionato dopo la sosta, è in arrivo una prima assoluta al Pala Agnelli di Bergamo: un match esibizione degli atleti della Scuola Pallavolo Bergamo iscritti al corso riservato a ragazzi con sindrome di down e con disabilità intellettiva. Un evento speciale in programma domenica alle 15.45, prima della sfida tra Zanetti e Casalmaggiore.

Il campo di gioco sarà teatro dell’esibizione degli atleti del corso affiliato a Special Olympics Italia: l’attività, iniziata solo qualche anno fa con tanto entusiasmo ma in forma sperimentale, è poi cresciuta talmente in qualità, grazie anche al lavoro delle insegnanti Mariella Stabilino e Valentina Nava, che il gruppo si è affiliato a Special Olympics ed è entrato ufficialmente a far parte del Team Lombardia.

Domenica in campo ci saranno 12 atleti, dai 13 ai 24 anni, con i riflettori puntati su di loro e il pubblico del Pala Agnelli a fare il tifo. Alessandro Comini, Andrea Tassetti, Arianna Bellezza, Andrea Tomasoni, Martina Eligio, Francesca Moscheni, Giulia Santangeletta, Simone Ghilardi, Elisabetta Pirlea, Francesco Comotti, Laura Perico e Rebecca Brivio saranno gli attori protagonisti dello Special Match, guidati dallo Staff Tecnico composto da Mariella Stabilino, Valentina Nava, Giulia Cagnoli e Federica Fontana.

Come da regolamento dell’Associazione (riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale), le partite di pallavolo si svolgono con la presenza in campo di 3 atleti più 3 partner per squadra. E per l’occasione, domenica al Pala Agnelli saranno le atlete della squadra Under 16 del Settore Giovanile del Volley Bergamo a fare da partner.

UN ASSAGGIO DI PALLAVOLO. La Zanetti apre le porte alle scuole: si rinnova l’iniziativa di portare al Pala Agnelli le classi delle scuole primarie coinvolte nel progetto “Un assaggio di pallavolo”. Gli Istituti coinvolti per il match di domenica con Casalmaggiore sono: “Da Rosciate”, “Biffi”, “Scuri”, “Pascoli”, “Diaz”, “Calvi”, “Rosmini”, “Rosa”, Ghisleri”, “Merici” e “Ghisleni”. Le classi quarte saranno sulle tribune a fare il tifo e ad “assaggiare” il clima che si respira in serie A!

ARBITRI. La gara sarà diretta dagli arbitri Massimiliano Giardini e Armando Simbari. Al Video Check, Tecla Di Gaetano.

BIGLIETTI. Dalle 15.30 di domenica i biglietti per Zanetti-Casalmaggiore saranno in vendita nella Biglietteria del Pala Agnelli. Dalla stessa ora sarà consentito l’accesso alle tribune. La prevendita dei biglietti sarà on line sul circuito MIDA Ticket fino alle 12 di domenica.

STORE. Il Calendario Solidale 2020: “Il Bello delle Donne” sarà disponibile nello store del Pala Agnelli, distribuito con offerta libera e tutto il ricavato raccolto sarà interamente devoluto all’Associazione Salute Donna onlus a cui è dedicata la campagna benefica del Volley Bergamo per la stagione 2019-2020. Nello store anche tante nuove idee per vestire rossoblù: maglie da gara, tute e felpe della Zanetti Bergamo saranno in vendita insieme alle Polo ufficiali e alla T Shirt da allenamento.

TV e WEB. Aggiornamenti in tempo reale sul risultato della gara, punto dopo punto, saranno on line su volleybergamo.it, accessibile da mobile anche dalla nuova app. Tutte le partite del Campionato di Serie A1 Femminile in diretta, in TV o sul web, sono visibili a tutti e completamente gratis. Zanetti-Casalmagguiore sarà in live streaming sul sito ufficiale di PMG Sport, LVF TV, sulla web tv della Lega Pallavolo Serie A Femminile, nella sezione Sport del sito Repubblica.it, sul portale Sport.it e su Sportmediaset.it.

LA PREVENDITA PER ZANETTI-CONEGLIANO. E’ già attiva la prevendita dei biglietti per la gara con Conegliano. Sul circuito MidaTicket sono disponibili i tagliandi per la sfida alle campionesse del mondo e d’Italia, in scena alle 20.30 di mercoledì al Pala Agnelli.

Qui il calendario gare e la classifica

Qui tutte le informazioni sulla biglietteria

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 45; Unet E-Work Busto Arsizio 39; Igor Gorgonzola Novara 35; Savino Del Bene Scandicci 32; èpiù Pomì Casalmaggiore 28; Saugella Monza 26; Il Bisonte Firenze 24; Reale Mutua Fenera Chieri 21; Zanetti Bergamo 20; Bosca S.Bernardo Cuneo 19; Banca Valsabbina Millenium Brescia 16; Lardini Filottrano 14; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 8

IL PROSSIMO TURNO

sabato 8 febbraio, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Lardini Filottrano – Bartoccini Fortinfissi Perugia

domenica 9 febbraio, ore 17.00 (diretta PMG Sport)

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Saugella Monza

Zanetti Bergamo – èpiù Pomì Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Reale Mutua Fenera Chieri

Bosca S.Bernardo Cuneo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Imoco Volley Conegliano – Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

(Fonte: comunicato stampa)