L’Itas Trentino verso il prossimo appuntamento, domenica si va a Padova

Di Redazione

Un nuovo Il 9 febbraio, a partire dalle ore 18, i gialloblù saranno di scena alla Kioene Arena per l’incontro valevole per il ventesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2019/20, che verrà trasmesso in diretta da RAI Sport + e Radio Dolomiti.

Per preparare l’appuntamento, la squadra è tornata ad allenarsi già nella mattinata odierna, momento in cui è stata programmata una sessione di pesi, seguita nel tardo pomeriggio da una di tecnica e tattica sul campo centrale dell’impianto di via Fersina.

Il match avrà una particolare rilevanza statistica per Trentino Volley; proprio in tale occasione la Società gialloblù taglierà il nastro delle 500 partite ufficiali giocate nella regular season del massimo campionato italiano.

I numeri: la Trentino Volley ha vinto 352 delle 499 gare già disputate in regular season: 195 fra le mura amiche della BLM Group Arena (già PalaTrento), 157 in trasferta. Il risultato più frequentemente ottenuto è stato il successo per 3-0, conseguito in ben 177 occasioni.

Il ko rimediato più spesso è invece stato quello con il punteggio di 1-3 (64 volte), mentre il numero di punti totali ottenuti in classifica è di 1.036 (51,8 a stagione). Il giocatore che ha giocato più partite è il libero Andrea Bari (sceso in campo il 39% delle volte – 196 su 499), mentre a Matey Kaziyski spettano i primati di punti realizzati (2.444 punti in 164 presenze) e del numero di volte che ha indossato la fascia di capitano (92).

L’allenatore che ha diretto dalla panchina maggiormente la squadra è Radostin Stoytchev (200 presenze con 168 vittorie), mentre le avversarie sfidate sottorete in maniera più assidua sono Modena e Lube (39 precedenti già alle spalle).

Curiosamente l’Itas Trentino disputerà la sua partita numero 500 in regular season proprio contro il Club con cui aveva disputato la prima ufficiale fra le mura amiche, il 22 ottobre 2000, contro Padova allora allenata guarda caso da Angelo Lorenzetti (vittoria per 3-2). In casa della formazione veneta, il 5 gennaio 2001, anche il primo successo in trasferta in regular season di sempre: 3-1 proprio alla Kioene Arena (allora Pala San Lazzaro).

(Fonte: comunicato stampa)