La Volleyball Nations League ad Ancona parte con il reclutamento dei volontari

Di Redazione

Il Comitato Marche è alla ricerca di volontari per il grande appuntamento della VNL che si terrà al PalaRossini di Ancona dal 29 al 31 maggio 2020. In base al proprio curriculum, ai volontari selezionati verranno assegnati i diversi incarichi: accoglienza, sicurezza e controllo accessi, accrediti, servizi alla stampa, etc. Il requisito minimo per i candidati è aver compiuto 18 anni.

A questo link, cliccando qui è disponibile il modulo di domanda che andrà compilato in tutte le sue parti e poi invialo all’indirizzo comunicazione.marche@federvolley.it entro e non oltre venerdì 3 aprile.

(Fonte: comunicato stampa)